Pixel 4 kan met gezichtsherkenning worden ontgrendeld als gebruiker ogen sluit

De gezichtsontgrendelingfunctie van de Pixel 4 werkt ook op personen die hun ogen dichthouden. Daardoor kan de telefoon ook worden ontgrendeld bij gebruikers die bijvoorbeeld slapen, of die daartoe worden gedwongen. Volgens Google is dat de bedoeling.

Een journalist van de BBC ontdekte dat voor het eerst. Hij testte dat vervolgens bij meerdere personen. De telefoon kan worden ontgrendeld door die alleen voor het gezicht van iemand te houden. De eigenaar hoeft daarbij zijn ogen niet open te hebben, zoals dat bij andere authenticatiemethodes zoals Apples FaceID en Microsofts Windows Hello wel de bedoeling is.

De BBC sprak ook met beveiligingsexperts die zeggen dat de functie een risico oplevert voor gebruikers. Er zijn gevallen bekend waarbij bijvoorbeeld de politie iemand wil dwingen een telefoon te ontgrendelen, maar ook kinderen zouden op deze manier bijvoorbeeld makkelijk in de telefoon van hun ouders kunnen komen zonder dat dat is toegestaan. Voordat de telefoon werd aangekondigd doken er al beelden op over de gezichtsherkenningsinstellingen. Daarin stond toen nog een optie om het verplicht te maken de ogen open te hebben om te ontgrendelen, maar die optie zit niet in de uiteindelijke review- en verkoopmodellen.

Google zegt tegen de BBC ook niet van plan te zijn die functie later alsnog toe te voegen. Op de informatiepagina over de Pixel waarschuwt het bedrijf al dat het mogelijk is voor anderen om een telefoon te ontgrendelen door die voor iemands gezicht te houden. Google zegt dat gebruikers die dat niet willen ook een pincode kunnen instellen om hun toestel te beveiligen. Ook kunnen zij de lockdown-modus inschakelen. Daarmee wordt gezichtsherkenning helemaal uitgeschakeld.