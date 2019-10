Google: Pixel 4 krijgt optie dat ogen open moeten zijn bij ontgrendelen

Google heeft bevestigd dat de gezichtsherkenning van zijn nieuwe Pixel 4-smartphone een optie krijgt dat gebruikers de ogen open moeten hebben bij de ontgrendeling. Dat is nu niet in te stellen. De fabrikant zegt dat er een workaround is voor gebruikers die hun toestel willen beveiligen.

Gebruikers die bezorgd zijn dat iemand hun telefoon ontgrendelt als zij de ogen gesloten hebben, kunnen de functie Lockdown activeren, zegt Google in een statement tegen onder meer The Verge. Als dat aan staat, vereist de telefoon het wachtwoord of de pincode als iemand hem wil ontgrendelen. Lockdown is na activatie te gebruiken door de Aan-/Uit-knop lang in te drukken en de optie Lockdown te kiezen.

Door het ontbreken van de optie kan iedereen een Pixel 4 ontgrendelen door hem richting het gezicht van de eigenaar te houden, ongeacht of die bij bewustzijn is of niet. De software checkt namelijk alleen of het gaat om hetzelfde gezicht, maar niet of de ogen open zijn. De detectie of ogen open zijn vereist extra tijd en maakt vermoedelijk het ontgrendelen langzamer.

Apple, die met Face ID een vergelijkbaar systeem op iPhones aanbiedt, vereist standaard dat gebruikers de ogen open hebben en richten op de telefoon, hoewel dat uit te zetten is. Op Android is gezichtsherkenning via infrarood weinig in gebruik. Huawei biedt het aan op onder meer de Mate 20 Pro van vorig jaar en ook daar is het standaard geen vereiste dat gebruikers de ogen open hebben. Google presenteerde de Pixel 4 vorige week. Tweakers publiceerde toen een preview van de telefoon.

Terugkijken: videopreview Pixel 4