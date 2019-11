Google Pixel 4 heeft verborgen modus voor hoge helderheid

Google heeft een modus gebouwd die het scherm veel helderder maakt. Deze 'High Brightness Mode' is alleen te activeren met root-toegang. Het scherm is voor een high-end smartphone standaard weinig fel.

De modus met hoge helderheid werkt alleen bij het bekijken van hdr-beelden, claimt XDA-Developers. Google heeft de modus ontwikkeld, maar uitgeschakeld in de software. Met de commando's 'su' en 'echo on >> /sys/class/backlight/panel0-backlight/hbm_mode' is de modus in te schakelen. Om de modus elke keer in te schakelen als het scherm aan gaat, is een app als Tasker nodig om het commando geautomatiseerd uit te voeren.

Met de modus aan gaat de maximale helderheid naar 610 candela per vierkante meter, zegt XDA. Dat is standaard rond 448 candela per vierkante meter. Het is onbekend waarom Google de modus wel heeft ontwikkeld, maar softwarematig heeft uitgeschakeld. Google heeft nog niet gereageerd op het ontdekken van de modus.

De november-update voor de Pixel 4 wijzigt ook wanneer het scherm op 90Hz staat. Waar de schermen van de Pixel 4 en 4 XL eerst bij 74 procent helderheid en lager terugvielen op 60Hz, gebeurt dat nu bij de kleine Pixel 4 onder 42 procent en bij de XL-versie helemaal niet meer.

De High Brightness Mod is niet de enige mod voor de Pixel 4. Er is ook een app verschenen op XDA om zelfgekozen gebaren die de Soli-radar waarneemt te koppelen aan acties. Tweakers publiceerde donderdag een Pixel 4-review.