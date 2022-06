Nieuwe Tasker-bèta ondersteunt uitlezen html en json

Android-automatiseringsapp Tasker heeft in zijn nieuwste bètaversie ondersteuning voor het interpreteren van html en json-data. Deze opties waren er technisch gezien al in de app, maar vergden veel inzet van gebruikers om ze werkend te krijgen.

Tasker-ontwikkelaar João Dias geeft in de changelog op Reddit korte demonstraties van hoe de nieuwe html- en json-functies werken. Hij noemt het zelf in die video's 'makkelijk' om nu met html en json te werken in de app. Kennis van de twee zaken is nog wel vereist om te snappen waar men mee bezig is, maar het is makkelijker geworden dan het was.

Hij benadrukt dat het mogelijk is dat set-ups na deze update in specifieke gevallen niet meer werken, doordat deze versie het 'woordenboek' van Tasker-variabelen aanpast. Met name het lezen van json noemt Dias 'experimenteel' en hij zegt erbij dat de functie in de toekomst misschien weer weggaat. Onder zijn changelog zijn gebruikers echter unaniem positief over de nieuwe functies.

Naast html en json krijgt Tasker in deze versie ondersteuning voor Tick Events, daarmee kan een taak vaker herhaald worden dan eens per twee minuten. Dat maximum is nu eens per 100 milliseconden geworden, hoewel de ontwikkelaar dat 'waarschijnlijk niet aanbevolen' noemt. Verder is er nu een favorites-menu voor veelgebruikte actions, zodat men minder lang hoeft te zoeken.

Tasker omschrijft zichzelf als 'totale automatisering voor Android'. De app werkt door sets met acties, genaamd tasks, te koppelen aan bepaalde omstandigheden, die de app contexts noemt. Voorbeelden die de ontwikkelaar op zijn site noemt, zijn het gebruiken van de volumeknoppen als scrollwiel in Chrome, een specifieke app openen als een bepaalde vinger gelegd wordt op de vingerafdrukscanner, en de helderheid opschroeven en het inschakelen van automatisch roteren als een videoapp geopend wordt.