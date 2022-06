Gerucht: Facebook werkt aan smartwatch die in 2022 op de markt moet komen

Facebook werkt naar verluidt aan een smartwatch. Deze zou draaien op een aangepaste versie van Android en nauw samenwerken met Facebook-apps als Instagram, WhatsApp en Facebook Messenger.

Dat stelt The Information, die met vier bronnen 'met directe kennis van het apparaat' heeft gesproken. Naast nauwe integratie met de diensten van Facebook, zou met het apparaat ook hoog ingezet worden op functies omtrent de gezondheid van de gebruiker. Specifiek wordt compatibiliteit met de hightech-fitnessapparaten van Peloton genoemd.

Aan de technische zijde zou de smartwatch zelf moeten kunnen verbinden met mobiele netwerken, dus het hoeft niet te vertrouwen op een bluetooth-verbinding met een smartphone met simkaart. Of de smartwatch dan een simkaartslot krijgt of van e-sim gebruik zal maken, is niet bekend.

Verwacht wordt dat de smartwatch in 2022 op de markt komt. Een tweede generatie van de Facebook-smartwatch zou niet meer op Android draaien, maar op een zelf ontwikkeld systeem, waarover overigens al langer berichten de ronde doen. Die komt mogelijk in 2023 op de markt. In ieder geval de eerste generatie zou niet veel hoger dan de productiekosten geprijsd worden om marktaandeel te veroveren.