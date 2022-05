Samsung brengt Galaxy Watch-functie voor bloeddrukmetingen uit in Nederland

Samsung brengt zijn Health Monitor-app binnenkort uit in Nederland en België. Daarmee kunnen Samsung Galaxy Watch3- en Galaxy Watch Active2-eigenaren 'binnenkort' bloeddruk- en elektrocardiogrammetingen uitvoeren met hun smartwatch.

De Health Monitor-app van Samsung heeft vorig jaar in december de CE-markering ontvangen, zo meldt Samsung in een persbericht. Daardoor mag Samsung de app uitbrengen in 28 Europese landen, waaronder Nederland en België. De app wordt volgens Samsung automatisch geïnstalleerd wanneer gebruikers hun Galaxy-horloge updaten via de Galaxy Wearable-app. "De smartwatch-app opent dan een link naar de downloadpagina van de smartphone-app in de Galaxy Store."

Zowel de Galaxy Watch3 als de Galaxy Watch Active2 hebben de benodigde hardware voor bloeddruk- en elektrocardiogrammetingen aan boord, maar de functies waren eerder alleen beschikbaar in Zuid-Korea, aangezien het gebruik hiervan nog niet was goedgekeurd in andere landen. De smartwatches meten de bloeddruk van gebruikers via polsgolfanalyses. De ecg-functie werkt door de elektrische activiteit van het menselijk hart te meten via een sensor op de horloges. Nederlandse gebruikers kunnen de update op 22 februari verwachten.