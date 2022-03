The Verge: eerste Facebook-smartwatch krijgt twee camera's en verschijnt in 2022

Facebook zou van plan zijn om in de zomer van 2022 zijn eerste smartwatch uit te brengen. Dat meldt techwebsite The Verge op basis van eigen bronnen. De wearable zou een afneembaar scherm met twee camera's krijgen en een hartslagmeter hebben.

The Verge schrijft dat het slimme horloge een camera aan de voor- en achterkant krijgt. De camera aan de achterkant kan gebruikt worden wanneer het scherm wordt losgemaakt van het frame van de smartwatch. Die camera zou een 1080p-resolutie krijgen en kan bijvoorbeeld gebruikt worden om foto's vast te leggen en video's op te nemen. Die beelden kunnen volgens The Verge gedeeld op Facebook-platforms, inclusief Instagram. De frontcamera zou op zijn beurt meer bedoeld zijn voor videobellen.

Het idee van het product zou zijn dat de smartwatch gebruikt zou kunnen worden voor smartphonetaken. The Verge meldt dat dit 'onderdeel uitmaakt van het plan van Facebook-ceo Zuckerberg om consumentenelektronica te maken die Apple en Google omzeilen'. Zuckerberg is bijvoorbeeld openlijk kritisch over Apples nieuwe privacyfuncties. Facebook zou wel gebruikmaken van een aangepaste versie van Googles Android-besturingssysteem.

Facebook zou samenwerken met 'de grootste telecomproviders in de VS' om LTE-connectiviteit in zijn smartwatch te ondersteunen. Volgens The Verge betekent dit dat het horloge niet gekoppeld hoeft te worden met een smartphone om te functioneren. Telecomproviders zouden het horloge ook kunnen verkopen in hun winkels, vertellen bronnen die bekend zijn met de plannen van Facebook aan het medium.

Toekomstige Facebook-wearables zouden daarnaast bruikbaar moeten zijn als invoerapparaat voor Facebooks geplande AR-brillen. Het bedrijf zou van plan zijn om gebruik te maken van technologieën van CTRL-Labs, een start-up die werkte aan een 'neurale armband' en in 2019 werd overgenomen door Facebook.

De eerste Facebook-smartwatch moet dus in de zomer van 2022 verschijnen, maar het bedrijf zou ook al werken aan tweede en derde generaties smartwatches, die in de jaren daarna moeten verschijnen. Medewerkers van Facebook zouden recentelijk gesproken hebben over het prijspunt van de smartwatch, die mogelijk op 400 dollar zou liggen, zo stellen bronnen van The Verge. Dit kan in het komende jaar nog veranderen.

Er gaan al langer geruchten rond over de komst van een Facebook-smartwatch. The Information stelde in februari al dat het bedrijf werkt aan een wearable met gezondheids- en messaging-functies, die ergens in 2022 zou verschijnen. Geruchten over de cameraset-up en andere details van The Verge waren toen nog niet bekend.