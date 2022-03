Facebook: Apple misbruikt marktpositie om dataverzameling in stand te houden

Apple misbruikt zijn marktpositie om eigen dataverzameling in stand te houden, terwijl het concurrenten belet om op zijn platform diezelfde data te verzamelen. Dat zegt Facebook in reactie op een aantijging van Apple over dataverzameling.

Facebook zegt in een statement tegen Bloomberg dat het Apple niet gaat om privacy, maar om winst. "Ze gebruiken hun eigen dominante marktpositie om hun eigen dataverzameling te behouden, terwijl ze het onmogelijk maken voor concurrenten om diezelfde data te gebruiken", aldus de verklaring van het bedrijf.

De aantijging is een element waar toezichthouders veel op letten. Zo onderzoekt de EU het gebruik van data door Amazon waar derden geen toegang toe hebben en Amazon en Apple lagen in de VS beide onder vuur door de positie van aanbieder van de winkel te combineren met het aanbieden van producten in die winkel.

Facebook reageert op aantijgingen die Apple heeft geuit in een brief naar privacy-organisaties over de aankomende privacy-richtlijnen voor App Store-apps. Die moeten beter aangeven wat voor data ze verzamelen. Volgens Apple verzamelt Facebook het liefst zoveel mogelijk data om geld te verdienen.