Rocket Lab laat rakettrap terugkomen op aarde na geslaagde lancering

Rocket Lab heeft voor het eerst een rakettrap terug op aarde weten te krijgen na een succesvolle officiële missie. Een Electron-raket bracht dertig satellieten de ruimte in, waarna de eerste trap aan parachutes in zee landde. Het is een belangrijke stap naar hergebruik.

Het Amerikaanse bedrijf Rocket Lab lanceerde in de nacht van donderdag op vrijdag Nederlandse tijd een Electron-raket vanaf een lanceerbasis in Nieuw-Zeeland. De missie was succesvol: de booster bracht dertig kleine satellieten naar een lage aardbaan. Daarvan zijn 24 'Space Bees', kleine satellieten van het bedrijf Swarm Technologies. Dat bedrijf wil een constellatie van 150 minisatellieten inzetten om iot-apparatuur van internet te voorzien.

Bijzonder aan de lancering is dat Rocket Lab de eerste trap van de Electron-raket liet landen. De booster kwam aan parachutes terug naar aarde en viel 600 kilometer van de Nieuw-Zeelandse kust in de Stille Oceaan. Rocket Lab heeft de booster inmiddels uit het water gehaald en brengt het met een schip aan land. Het bedrijf zal dan onderzoek doen om te kijken of de raket kan worden hergebruikt op een volgende missie.

Het is de eerste keer dat Rocket Lab een rakettrap weet op te vangen tijdens een operationele missie. Eerder deed het bedrijf dat ook al, maar dat gebeurde tijdens tests. Rocket Lab is een van de bedrijven die in navolging van SpaceX werkt aan herbruikbare raketten. Door die opnieuw te gebruiken dalen de kosten van een lancering.

In tegenstelling tot concurrent SpaceX kan Rocket Lab zijn boosters niet verticaal laten landen, want daarvoor is de Electron-raket te klein. Die kan daarvoor niet genoeg brandstof meenemen. Rocket Lab wil de boosters daarom aan parachutes laten terugkomen. Vervolgens moeten helikopters de boosters uit de lucht opvangen.