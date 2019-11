Astronomen: overvliegende Starlink-satellieten hebben waarnemingen verstoord

Wetenschappers van de Cerro Tololo Inter-American Observatory in Chili klagen over de verstorende werking van de onlangs gelanceerde zestig Starlink-satellieten. Deze kunstmanen creëerden een aantal lichtsporen die astronomische waarnemingen hebben verstoord.

Clarae Martínez-Vázquez, een astronoom die deel uitmaakt van het Delve-onderzoek, klaagt op Twitter dat een groot aantal Starlink-satellieten in het blikveld van de telescoop kwam tijdens nachtelijk opnames. Volgens haar zijn de opnames met de Blanco-telescoop negatief beïnvloed door negentien van de zestig satellieten. Het 'treintje' van de Starlink-satellieten had gedurende ruim vijf minuten een verstorende werking, zegt ze.

Haar collega Cliff Johnson plaatste een overzicht van het verstorende effect van de Starlink-satellieten. Op een verzameling afbeeldingen, waarmee de astronomen de Grote en Kleine Magelhaense Wolk in beeld wilden brengen, zijn allemaal stippellijnen te zien. Hij legt aan Forbes uit dat er tijdens de nachtelijke opnames met de telescoop, die is uitgerust met de Dark Energy Camera of DECam, ineens strepen zichtbaar werden. Ze kwamen er al snel achter dat het de pas gelanceerde Starlink-satellieten waren. In mei waren er ook al lichtslierten aan de nachtelijke hemel te zien. Toen lanceerde SpaceX de eerste serie satellieten.

Foto van een webcam van het observatorium, waarop de overvliegende satellieten ook zichtbaar zijn.

Diep in de nacht zijn dit soort satellieten niet zichtbaar. Dat verandert als de zonsopkomst nadert. De strepen en dus de satellieten van SpaceX werden zichtbaar op ongeveer negentig minuten vóór zonsopkomst. Volgens Johnson is dat nog altijd het hart van de nacht. Er kan dan nog veel data verzameld worden. Hij geeft aan dat de observaties met de DEcam voor het Delve-onderzoek, waarbij het draait om het bestuderen van sterrenstelsels met relatief veel donkere materie, niet volledig verpest zijn en dat het verliezen van vijf minuten nog niet zo heel erg is. Als dat in de toekomst zou oplopen tot dertig of zestig minuten, is dat een ander verhaal.

De problemen kunnen in de toekomst een stuk wezenlijker worden, want het Starlink-netwerk moet uiteindelijk uit 12.000 satellieten gaan bestaan. Dat kunnen er uiteindelijk ook 40.000 worden. En dan zijn er ook nog onder meer de geplande netwerken van OneWeb en Amazon. Cees Bassa van het Nederlandse Astron berekende dat als deze drie geplande constellaties allemaal voltooid zijn, er tijdens de schemering bij elevaties of hoogtehoeken van boven de dertig graden zo'n 140 van dit soort satellieten zichtbaar zullen zijn.

Astronomen waarschuwden eerder al dat satellietconstellaties zoals die van SpaceX waarnemingen van aardse telescopen bedreigen. De International Astronomical Union stelde dat de oppervlakken van dit soort internetsatellieten vaak van zeer reflecterende materialen zijn gemaakt en zodoende reflecties kunnen opleveren. Ook zijn er zorgen over de effecten op de radiogolven die door radiotelescopen worden waargenomen.