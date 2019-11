Microsoft lijkt Gmail en Google Drive te integreren in webclient van Outlook

Het lijkt erop dat Microsoft bezig is om Gmail, Google Drive en Google Calender te integreren met zijn eigen webmailclient, Outlook.com. Een gebruiker meldt dat het bij hem mogelijk is om een Gmail-account aan Outlook.com toe te voegen.

Windows-gebruiker Florian B plaatst op Twitter een screenshot van Outlook waarop te zien is dat Gmail en de Google-agenda aan Outlook zijn toe te voegen, zodat alles vanuit een plek te beheren is. Door het koppelen van een Google-account aan een Outlook.com-account worden Gmail, Drive-documenten en de agenda zichtbaar in de inbox van de webclient van Outlook. De integratie gaat op een vergelijkbare manier als bij de Outlook-apps voor Android en iOS.

De integratie van Gmail en Outlook zit volgens Florian nog in een vroege fase, omdat het bijvoorbeeld nog niet mogelijk is om eenvoudig tussen beide te schakelen; de hele pagina laadt dan volgens hem steeds opnieuw. Ook zou het niet mogelijk zijn om meer dan één Google-account toe te voegen. Op basis daarvan lijkt het vooralsnog om een test te gaan, al kan het ook dat de integratie onderdeel is van een gefaseerde implementatie.

Wanneer deze integratie beschikbaar komt voor alle gebruikers, is onbekend. Microsoft heeft nog geen officiële informatie hierover naar buiten gebracht.