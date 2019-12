Webversie Outlook ondersteunt volgend jaar versturen van e-mails met aliassen

Microsoft werkt aan de mogelijkheid om e-mails als alias te versturen in de webversie van Outlook. Dat is op dit moment alleen nog mogelijk in de desktopversie. De functie moet voor eind volgend jaar beschikbaar komen.

De functie staat als 'in ontwikkeling' in de roadmap voor Microsoft 365. Met die functie kunnen gebruikers ook vanuit adressen mailen naast het primaire smtp-adres. Dat is volgens Microsoft vooral handig in scenario's waarbij mensen vanuit verschillende functietitels of als team moeten mailen. Verzenders van een mail kunnen in de toekomst via een dropdownmenu kiezen vanuit welk adres zij willen mailen. Een ontvanger ziet dan dat adres als de afzender, en kan op dat adres direct reageren.

De functie komt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2020 uit. Tegen die tijd krijgt Office 365 ook een functie genaamd Message Recall. Daarmee kunnen e-mails die nog niet geopend zijn door de ontvanger worden ingetrokken. Ook voegt Microsoft in het derde kwartaal bescherming toe voor 'reply-all-chains' waarbij gebruikers grote hoeveelheden e-mails ontvangen doordat iemand op 'allen beantwoorden' klikt.