Gratis muziekdatabase freedb stopt ermee op 31 maart 2020

De online muziekdatabase freedb houdt er per 31 maart 2020 mee op. Ook de gelijknamige software wordt na die datum niet langer ondersteund. Freedb was een van de populairste tools om van cd’s geripte muziektracks te voorzien van de nodige metadata, zoals artiest, titel en genre.

Freedb is een gratis online database met informatie over miljoenen muziekcd’s. Sinds 2001 hielp het gelijknamige computerprogramma gebruikers bij het invullen van alle gegevens van een cd, nadat die was geript naar formaten als mp3, wav of flac.

Waarom freedb stopt is niet bekend. Op freedb.org staat geen reden, maar de beslissing heeft waarschijnlijk te maken met de opkomst van streamingmuziekdiensten. Deze services sturen de belangrijkste informatie over een lied of album automatisch mee, waardoor een tool als freedb minder noodzakelijk is. Door de opmars van streamingmuziekdiensten houden bovendien steeds minder mensen zich bezig met het rippen van cd’s.

De data van freedb was oorspronkelijk gebaseerd op informatie van de Compact Disc Database. Door wijzigingen in de licentie mocht freedb de CDDB-data op een zeker moment niet langer gebruiken. In het verdere bestaan van de dienst werden de gegevens aangevuld door de gebruikers. In 2006 werd freedb overgenomen door Magix. Het is dat Duitse softwarebedrijf dat op 31 maart de stekker uit het project trekt.