Microsoft gaat 'reply-all-stormen' in Office 365 automatisch blokkeren

Microsoft wil in Office 365 sneller detecteren wanneer organisaties in een 'Allen beantwoorden-storm' terechtkomen. Het bedrijf gaat zulke e-mailberichten sneller blokkeren als het programma opmerkt dat er veel e-mails achter elkaar worden verstuurd.

Microsoft wil daarmee optreden tegen de 'grote impact' die reply-all-mails op vooral grote organisaties kunnen hebben. Het gaat om e-mailketens waarbij per ongeluk of expres veel ontvangers in de aanhef worden gezet en waarbij veel van de ontvangers op 'Allen beantwoorden' klikken. "Bij een reply-all e-mailstorm kan het bedrijfsverloop in de war raken en het kan in sommige gevallen zelfs andere e-mails in de organisatie vertragen", schrijft Microsoft.

Office 365 gaat daarom voortaan detecteren wanneer er mogelijk een reply-all-storm plaatsvindt. Als dat het geval is, worden verdere e-mails niet meer verstuurd en krijgen verzenders een non-delivery report terug. Volgens Microsoft blijft zo'n blokkade vier uur actief. Systeembeheerders kunnen die voorlopig niet uitzetten of verkorten. Microsoft overweegt die functie.

Een blokkade treedt op als er in een e-maillijst met vijfduizend ontvangers tien reply-all-berichten binnen een uur worden verstuurd. Microsoft zegt dat het telemetrie en feedback van klanten gebruikt, zodat de criteria in de toekomst kunnen worden bijgeschaafd.

Microsoft kondigde de functie vorig jaar al aan. Inmiddels wordt die uitgerold voor alle gebruikers van Office 365.