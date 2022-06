Organiseertool Lists komt uit voor zakelijke gebruikers Microsoft 365 en Teams

Microsoft maakt zijn nieuwe organiseertool Lists eind deze maand beschikbaar in Microsoft 365 voor zakelijke gebruikers. Eind augustus volgt integratie in Microsoft Teams. Lists is een applicatie voor het in kaart brengen en volgen van informatie en werkzaamheden.

Lists komt beschikbaar als applicatie binnen de zakelijke Microsoft 365-omgeving en later dit jaar verschijnt er ook een app voor iOS. Wanneer die precies uitkomt, is nog niet bekend. Lijsten die met de applicatie gemaakt worden, zijn als tabs zichtbaar in bijvoorbeeld Teams en SharePoint.

Het is mogelijk om Lists volledig zelf op te bouwen, maar er zijn ook templates voor scenario's als probleemoplossing, voorraadbeheer en evenementenorganisatie. Met Power Automate en Power Apps kunnen Lists verder aangepast worden.

Microsoft kondigde Lists aan op zijn Build 2020-conferentie in mei. Op het Inspire 2020-evenement voor partners heeft Microsoft nu de details over de beschikbaarheid onthuld. Op woensdag 5 augustus om 17 uur Nederlandse tijd houdt Microsoft een webinar waarin het uitleg geeft over Lists. Ook heeft Microsoft zijn Resource Center voor Lists geüpdatet met nieuwe video's en documentatie.