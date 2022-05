Microsoft faseert tls 1.0 en 1.1 vanaf 15 oktober uit in Office 365

Microsof gaat later dit jaar tls 1.0 en tls 1.1 in Office 365 uitfaseren. Dat gebeurt vanaf oktober 2020. Het bedrijf had de uitfasering eerder nog uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus. Voor de browsers van Microsoft was al een datum bekend.

Microsoft noemt 15 oktober in een update van een blogpost over Office 365. Versies 1.0 en 1.1 van het transport layer security-protocol worden vanaf die datum niet meer ondersteund in Office 365. Microsoft verwacht daar weinig problemen mee, aangezien het overgrote merendeel van de gebruikers al over is op opvolger tls 1.2. Dat is bijvoorbeeld ook het geval in de Office-software. Daarnaast benadrukt het bedrijf dat tls 1.0 en 1.1 geen bekende beveiligingskwetsbaarheden hebben.

Verschillende techbedrijven zijn al langer bezig met de uitfasering van verouderde tls. Browsermakers Mozilla, Google en Apple waarschuwen, net als Microsoft, al jaren voor het gebruik ervan. Begin dit jaar was het nog de bedoeling om tls in de eerste helft van 2020 uit te faseren, maar in veel gevallen werd dat uitgesteld. Ook Microsoft besloot het uitfaseren uit te stellen. Voor de browsers Internet Explorer en Edge zijn de oudere tls-protocollen vanaf 8 september niet meer te gebruiken.