Microsoft toont teasers van nieuwe Office 365-interface met vernieuwde taakbalk

Microsoft heeft teasers van de komende Office 365-interface getoond. De teasers tonen een versimpelde interface met gedempte kleuren en een vernieuwde werkbalk. Het nieuwe uiterlijk moet 'binnen een jaar of twee' worden uitgerold voor alle Office 365-versies.

De komende visie voor Office 365 wordt uitgelicht door Jon Friedman van Microsoft. Het bedrijf voert verschillende wijzigingen door aan zijn officesuite. Zo stapt Microsoft af van de traditionele 'ribbon-toolbar' die bovenaan een document werd geplaatst. Dit doet Microsoft naar eigen zeggen omdat dit vooral was geoptimaliseerd voor gebruik op een desktop of laptop, terwijl steeds meer mensen cross-platform op verschillende apparaten werken.

Het nieuwe ontwerp heeft onder andere een vernieuwde werkbalk, die losgekoppeld kan worden van de traditionele 'ribbon-toolbar' bovenaan een document. De werkbalk is in de nieuwe interface zichtbaar rondom een 'actie' en toont contextuele informatie. Zo is de toolbar bijvoorbeeld zichtbaar als een gebruiker een stuk tekst selecteert in Word. Deze bevat dan onder andere opties voor het fonttype en de tekstgrootte.

De nieuwe Word-interface met contextuele werkbalk

Verder wordt ook de interface in zijn geheel versimpeld, onder andere door niet langer kleuren te tonen bovenaan het venster. Op die plek wordt in de nieuwe versie wel een klein app-icoontje getoond. De zoekfunctie tussen verschillende Office-programma's wordt ook verbeterd. Microsoft schrijft verder dat het 'kunstmatige intelligentie' zal toepassen in zijn komende Office-versies. Dit kan volgens het bedrijf bijvoorbeeld gebruikt worden om fouten in Excel-formules te vinden en vervolgens een oplossing te suggereren. In Tasker kan ai gebruikt worden om 'automatisch einddata te suggereren' voor bepaalde taken, gebaseerd op hun omschrijving.

Gebruikers moeten in de toekomst de 'gevoeligheidsniveaus' van documenten kunnen aangeven. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden zodat gevoelige documenten niet per ongeluk worden gedeeld, schrijft Friedman. Overige verbeteringen worden onder andere doorgevoerd door middel van een Family Safety-app voor ouders.

Het is onduidelijk wanneer Microsoft de vernieuwde interface precies uitbrengt, maar Jon Friedman schrijft dat dit 'binnen een jaar of twee' moet gebeuren. Ook is duidelijk dat de update wordt doorgevoerd voor alle versies van Microsoft 365, waaronder de desktopapps, mobiele applicaties en de webversies van Office-programma's.