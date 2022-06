Omzet van Microsofts gamingdivisie steeg afgelopen kwartaal met 64 procent

Microsoft heeft zijn meest recente kwartaalcijfers bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat de omzet van zijn gamingdivisie met 64 procent steeg ten opzichte van een jaar geleden. Die stijging komt neer op 1,3 miljard dollar. De omzet uit Xbox-hardware steeg daarbij met 49 procent.

Microsoft maakte zijn kwartaalcijfers bekend op zijn website. Het gaat hierbij om het vierde kwartaal van het fiscale jaar 2020, dat op 30 juni eindigde. Met name de omzet van Microsofts gaming-divisie steeg fors gedurende het afgelopen kwartaal, met 64 procent. Dat komt neer op een toename van 1,3 miljard dollar ten opzichte van dezelfde periode in 2019, zo schrijft het bedrijf. De omzet uit 'Xbox-content en -services' steeg daarbij bijvoorbeeld met 65 procent ten opzichte van een jaar geleden. Die stijging is goed voor 1,2 miljard dollar, wat neerkomt op ongeveer 1,04 miljard euro.

De omzet uit Xbox-hardware steeg daarnaast met 49 procent ten opzichte van het vierde fiscale kwartaal van 2019. Dat werd veroorzaakt door een toegenomen aantal verkochte consoles, meldt het bedrijf. Microsoft geeft niet aan wat de exacte omzet uit Xbox-hardware is. Eerder deze maand stopte Microsoft al met de productie van de Xbox One X en Xbox One S All-Digital Edition. Dit deed het bedrijf omdat de Xbox Series X op komst is. Microsoft houdt op donderdagavond om 18:00 uur een presentatie waarin het Series X-games toont.

Verder steeg ook de omzet uit Windows met zes procent, wat neerkomt op een stijging van 337 miljoen dollar. Deze groei is onder andere afkomstig uit toegenomen oem-verkopen, zo meldt het bedrijf. De omzet uit de Surface-producten van het bedrijf steeg met 28 procent, of 374 miljoen dollar. De productiviteitsdivisie van Microsoft boekt zes procent meer omzet, wat neerkomt op 705 miljoen dollar. Het gros van deze stijging is afkomstig van Office-producten. De omzet daarvan steeg met 394 miljoen dollar.

De totale omzet bedroeg in het afgelopen kwartaal 38,03 miljard dollar, wat iets hoger is dan de omzet in diezelfde periode in 2019. Toen boekte het bedrijf een omzet van ongeveer 33,72 miljard dollar. De kosten van het bedrijf stegen dit jaar echter ook, waardoor de inkomsten met ongeveer 15 procent daalden naar 11,20 miljard dollar. Dat is omgerekend ongeveer 9,67 miljard euro.