KDE brengt Linux-laptops met AMD Ryzen 7 4800H-cpu uit vanaf 899 euro

KDE heeft twee nieuwe Slimbook-laptops aangekondigd. Het gaat om 14"- en 15,6"-varianten, die standaard een Ryzen 7 4800H-cpu hebben. Het bedrijf levert de laptops met zijn eigen Linux-distributie, KDE Neon. De vanafprijs bedraagt 899 euro voor het 14"-model.

KDE kondigt de laptops aan op zijn website. Beide laptops beschikken standaard over een Ryzen 7 4800H-cpu met acht Zen 2-cores en zestien threads. De laptops gebruiken de geïntegreerde Vega-gpu met 7 cores. De laptops zijn standaard voorzien van 8GB aan ddr4-3200-geheugen, hoewel dit kan worden uitgebreid naar maximaal 64GB. De laptop beschikt over twee ddr4-slots. De laptop is standaard voorzien van een 250GB-nvme-ssd van Western Digital, hoewel gebruikers ook kunnen kiezen voor een Samsung 970 Evo. Een dergelijke Samsung-ssd is wel duurder; de meerprijs daarvan verschilt per capaciteit. De laptops kunnen maximaal voorzien worden van een 2TB-nvme-ssd.

De 14"-variant weegt ongeveer een kilogram, zo meldt het bedrijf. Het 15,6"-model weegt op zijn beurt 1,5 kilogram. Beide laptops hebben een ips-scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels en een verversingssnelheid van 60Hz. Beide panelen kunnen volgens KDE 100 procent van de srgb-kleurruimte weergeven. De Slimbook 14" heeft een 47Wh-accu, terwijl de 15,6"-variant over een 92Wh-accu beschikt.

De laptops zijn verder beide voorzien van twee usb 3.0-aansluitingen van het type-A en een usb-c-aansluiting. Een usb 2.0-connector van het type-A is ook aanwezig, net als een rj45-aansluiting en een hdmi-connector. De laptops ondersteunen standaard wifi 6. Gebruikers kunnen daarnaast een toetsenbordindeling naar voorkeur uitkiezen bij aanschaf van de laptop.

KDE levert de laptops met zijn eigen Linux-distributie, KDE Neon. Deze is gebaseerd op een LTS-versie van Ubuntu en is voorzien van KDE's eigen Plasma-desktopomgeving. De huidige versie van de distro is bijvoorbeeld gebaseerd op Ubuntu 20.04 LTS. Tegen een meerprijs van 8 euro levert KDE een usb-stick met daarop een Linux-image. De laptops zijn per direct te bestellen, maar hebben momenteel een levertijd van twee tot drie weken. De Slimbook 14" heeft een vanafprijs van 899 euro, terwijl de 15,6"-variant een adviesprijs vanaf 929 euro heeft.