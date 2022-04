Honor kondigt MagicBook-laptops met AMD Ryzen 5 4000-cpu's aan

Huawei-dochterbedrijf Honor heeft enkele nieuwe MagicBook-laptops geïntroduceerd. De MagicBook Pro, MagicBook 14 en MagicBook 15 krijgen allemaal een AMD Ryzen 5-cpu uit de 4000-serie. De laptops komen uit in verschillende Europese landen, maar over beschikbaarheid in Nederland en België wordt momenteel nog niet gerept.

Honor kondigde de laptops aan tijdens de IFA. Het bedrijf komt in ieder geval met drie nieuwe MagicBook-modellen. De MagicBook Pro is de hoogst gepositioneerde variant, en is voorzien van een AMD Ryzen 5 4600H-cpu op basis van de Zen 2-architectuur. Deze processor heeft zes cores met smt en een tdp van 45W. De laptop gebruikt de geïntegreerde Vega 6-gpu van de 4600H en wordt maximaal geleverd met 16GB ddr4-geheugen en een 512GB-nvme-ssd.

Het 16,1"-ips-scherm in de MagicBook Pro heeft een resolutie van 1920x1080 pixels en een maximale helderheid van 300cd/m². Volgens Honor kan het paneel de volledige srgb-kleurruimte weergeven. De laptop is voorzien van drie usb 3.2 gen 1-aansluitingen van het type-a. Het opladen van de 56Wh-accu gaat via een usb-c-aansluiting met een vermogen van 65W. Er zit een vingerafdrukscanner in de aan-uitknop en een pop-upwebcam zit in het toetsenbord verwerkt. De Honor MagicBook Pro komt op 7 september uit Duitsland. De laptop komt een dag later uit in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De laptop krijgt een adviesprijs van 900 euro voor een variant met 16GB ddr4-geheugen en een 512GB-ssd.

De Honor MagicBook Pro. Afbeeldingen van Honor

De MagicBook 14 en 15 zijn nieuwe iteraties van de huidige, gelijknamige Honor-laptops. De nieuwe laptops zijn zeer vergelijkbaar met hun voorgangers, hoewel ze deze generatie worden voorzien van een Ryzen 5 4500U-cpu met zes cores en zes threads. De huidige MagicBook 14- en 15-modellen hebben een oudere Ryzen 5 3500U. De nieuwe modellen krijgen daarnaast maximaal 16GB aan ddr4-geheugen en een 512GB-nvme-ssd mee.

Verder hebben beide varianten een schermresolutie van 1920x1080 pixels, hoewel de schermgrootte verschilt. De MagicBook 14 heeft, zoals de naam doet vermoeden, een 14"-scherm, terwijl de MagicBook 15 is voorzien van een 15,6"-paneel. De MagicBook 15 heeft daarnaast een 42Wh-accu, terwijl het kleinere model een grotere accucapaciteit van 56Wh heeft.

De MagicBook 14 en 15 worden opgeladen via usb-c op 65W, hebben beide een usb 2.0 en een usb 3.2 gen 1-aansluiting van het type-a en zijn voorzien van een 3,5mm-jack voor audio. Ook hebben beide varianten een hdmi-connector. Wederom hebben beide laptops een vingerafdrukscanner in de aan-uitknop en een pop-upwebcam die in het toetsenbord zit verwerkt. De MagicBook 14 komt op 21 september beschikbaar in Duitsland, Frankrijk en het VK. Die laptop krijgt een vanafprijs van 750 euro voor een variant met 8GB ddr4-geheugen en een 512GB-ssd. In oktober volgt de MagicBook 15 met een adviesprijs van 700 euro voor een model met 8GB geheugen en 512GB opslag.

De Honor MagicBook 14 (links) en MagicBook 15. Afbeeldingen van Honor