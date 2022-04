Twitch zet na minder dan twee jaar streep door gratis karaokespel Twitch Sings

Twitch Sings, het karaokespel van streamingwebsite Twitch.tv waarbij streamers en hun abonnees samen liedjes kunnen zingen, wordt per 1 januari stopgezet. De dienst van de Amazon-dochter werd minder dan twee jaar geleden geïntroduceerd.

Vanaf 1 december begint de site al met het verwijderen van opgeslagen video’s van Twitch Sings. Op 1 januari is dat proces voltooid. Wie er zeker van wil zijn dat zijn beeldmateriaal bewaard blijft, moet dus een back-up van alles hebben voor 1 december. Uit de bewoordingen van Twitch lijkt ook op te maken dat grotere uitzendingen waar Twitch Sings-segmenten onderdeel van zijn, eveneens verwijderd worden.

De game werd ontwikkeld door Harmonix, dat in het verleden Rock Band en zijn vele varianten maakte, en kwam in de tweede helft van 2018 uit. Zangers werden in de game vertegenwoordigd door hun webcamstream op een groot scherm in de virtuele concerthal, of door middel van een driedimensionale avatar op het podium. Naast duetten heeft de game ook de optie tot verzoekjes en het kan gespeeld worden op pc, iOS en Android.

Voordat het licht voor Twitch Sings uitgaat, geeft de Amazon-dochter volgens Eurogamer nog wel 400 nieuwe nummers vrij die men in de laatste vier maanden kan spelen.