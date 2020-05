MSI voorziet Modern 14-laptops van Ryzen 4000-cpu's

MSI heeft stilletjes een vernieuwde versie van zijn Modern 14-laptop uitgebracht. De nieuwe laptop bevat mobiele Ryzen 4000-cpu's met Zen 2-cores op 7nm en een geïntegreerde Vega-gpu. Momenteel staat een Ryzen 5-variant te koop bij een Amerikaanse webshop voor 650 dollar.

De laptop is zonder aankondiging op de website van MSI gezet, en werd opgemerkt door Twitter-gebruiker _rogame. MSI verkoopte al enkele Modern 14-laptops met Intel Core-cpu's van de tiende generatie, maar bood nog geen variant met Ryzen-processors van AMD. De fabrikant komt nu dus wel met een AMD-model.

De Modern 14 wordt maximaal geleverd met een Ryzen 7 4700U-cpu met acht cores en zestien threads. MSI gebruikt daarnaast de geïntegreerde Vega-gpu, en levert de laptop met maximaal 64GB aan ddr4-3200-geheugen. De laptop beschikt over een enkele m2-aansluiting voor opslag. Het ips-scherm heeft een beelddiagonaal van 14" en een resolutie van 1920x1080 pixels.

MSI voorziet de laptop van twee usb 2.0-aansluitingen van het type-A, een enkele usb 3.2 gen 1-connector van het type-C, een micro-sd-kaartlezer en een hdmi-aansluiting. De laptop heeft ook een 3,5mm-jack voor audio. De laptop kan optioneel worden uitgerust met een 802.11ax-radio voor wifi 6. De accu heeft een capaciteit van 52Whr, en wordt opgeladen met een bijgeleverde 65W-lader.

De laptop is 319mm breed, 220,2mm hoog en 16,9mm dik. De Modern 14 weegt volgens MSI 1,3 kilogram. Het product is voorzien van twee speakers, die ieder een vermogen van 2W bieden. Verder beschikt de laptop over een 720p-webcam met een maximale framerate van 30fps.

Op de website van MSI staat momenteel dat de laptop 'binnenkort' op de markt komt. Hierbij wordt geen exacte releasedatum genoemd. Ook over adviesprijzen wordt nog niet gerept. Bij de Amerikaanse retailer HidEvolution staat echter een variant met Ryzen 5 4500U met zes cores, 8GB ram en een 256GB-nvme-ssd te koop voor 649 dollar. Omgerekend en met btw komt dat neer op ongeveer 708 euro. Volgens die webshop wordt de laptop 'begin juli' geleverd.