Gigabyte en MSI maken prijzen van AMD B550-moederborden wereldkundig - update

Gigabyte en MSI hebben de prijzen van hun B550-moederborden bekendgemaakt. Het goedkoopste model van Gigabyte en MSI kosten respectievelijk 94 en 119 dollar. De duurste modellen van beide fabrikanten kosten 279 en 219 dollar.

Fabrikanten kondigden eerder deze maand hun B550-line-ups al aan, waaronder Gigabyte. De verschillende bedrijven maakten echter geen adviesprijzen bekend. Gigabyte en MSI hebben inmiddels de adviesprijzen van zijn B550-producten gedeeld. In een spreadsheet worden daarnaast de verschillen tussen de Gigabyte-moederborden duidelijk gemaakt.

Een deel van de B550-moederborden van Gigabyte

Het duurste B550-moederbord van de Taiwanese fabrikant is de B550 Aorus Master, met een adviesprijs van 279 dollar. Dat is met btw zo'n 303,96 euro. Gigabyte heeft daarnaast ook een B550 Vision D, die omgerekend en met btw 283,26 euro kost. De Aorus Pro AC is iets lager gepositioneerd, en heeft een adviesprijs van 189 dollar, wat neerkomt op 205,91 euro inclusief belasting. De B550 Aorus Pro en B550I Aorus Pro AX kosten beide ongeveer 195 euro met btw.

Het minst hoog geprijsde Aorus-model is de B550M Aorus Elite. Deze kost omgerekend 118,75 euro. De twee goedkoopste B550-moederborden van Gigabyte, de B550M Gaming en B550M DS3H, krijgen een adviesprijs van respectievelijk 99 en 94 dollar. Omgerekend en met btw komt dat neer op 107,86 en 102,41 euro.

Een deel van de B550-line-up van MSI

Prijzen van de line-up van MSI rangeren tussen de 219 en 119 dollar. Het duurste model is de B550 Gaming Carbon WiFi, met een adviesprijs van omgerekend 238,60 euro. De B550i Gaming Edge WiFi kost op zijn beurt 199 dollar, wat omgerekend neerkomt op 216,81 euro. Het atx-model van dat moederbord kost 10 dollar minder. De B550 Tomahawk kost verder 195,01 euro.

Het meest betaalbare MSI-moederbord is de B550M Pro-Dash. Dit moederbord heeft een micro-atx-formfactor en kost omgerekend 129,65 euro. De B550M Pro-VDH WiFi kost daarnaast omgerekend 140,54 euro.

Moederborden met de B550-chipset worden op 16 juni verwacht. Op die datum zou AMD volgens geruchten ook een refresh van zijn Ryzen 3000-desktopprocessors met hogere kloksnelheden aankondigen.

Update, 18:35 uur: MSI heeft ook adviesprijzen van zijn B550-line-up bekendgemaakt. Deze zijn toegevoegd aan het artikel.