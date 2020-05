'AMD Ryzen 5000-desktopprocessors heten Warhol en gebruiken 7nm-procedé'

Er is mogelijke informatie uitgelekt over AMD's Ryzen 5000-processors voor desktops. De chips zouden Warhol heten, en gebaseerd zijn op de Zen 3-architectuur op een 7nm-procedé. De Ryzen 6000-serie zou op zijn beurt Raphael heten en Zen 4-cores op 5nm bevatten.

In een inmiddels verwijderde tweet deelt Twitter-gebruiker MebiuW een slide waaruit blijkt dat AMD's aankomende Ryzen 4000-desktop-cpu's, genaamd Vermeer, opgevolgd zullen worden door 'Warhol', zo schrijft VideoCardz. MebiuW heeft in het verleden vaker nauwkeurige informatie uitgelekt.

De uitgelekte slide. Afbeelding via MebiuW en Videocardz

Volgens de Twitter-gebruiker zouden de Warhol-chips gebaseerd zijn op AMD's Zen 3-architectuur op een 7nm-procedé. Ook AMD's aankomende Ryzen 4000-desktopchips worden op 7nm geproduceerd, stelt MebiuW op basis van anonieme bronnen. Ryzen 6000 zou op zijn beurt Raphael heten, en gebaseerd zijn op Zen 4-cores en een 5nm-proces. Verdere details over deze chips zijn nog niet bekend.

De informatie van MebiuW is in tegenspraak met een recent rapport van Digitimes. Die Taiwanese krant stelde eerder deze week dat AMD's van plan zou zijn om Ryzen 4000-desktopprocessors op basis van Zen 3 te produceren op 5nm. Het bedrijf zou hiermee afwijken van zijn eigen roadmap, die spreekt van een Zen 3-architectuur op 7nm. Zen 3 staat volgens de roadmap van AMD in de planning voor eind 2020. Zen 4 op basis van 5nm zou in 2022 volgen.

AMD's meest recente roadmap, gedeeld in maart 2020