AMD-ceo: Zen 3 ziet er goed uit in het lab en komt 'later dit jaar' uit

AMD gaat nog dit jaar zijn eerste processors op basis van de Zen 3-architectuur uitbrengen. Dat laat Lisa Su, de ceo van het bedrijf, weten in een video. Ook laat Su weten dat Zen 3 er 'goed uit ziet in het lab'.

AMD publiceerde de video na de release van zijn meest recente Ryzen XT-processors. De roadmap van het bedrijf stelde al dat de cpu's dit jaar uit zouden komen, maar daarbij verduidelijkte het bedrijf voorheen niet of dat om Ryzen- of Epyc-cpu's gingen.

Nu vertelt de ceo van AMD in een video over Ryzen: "Met Ryzen proberen we altijd de beste prestaties te leveren. Zen 3 doet exact dat. We liggen op schema om het later dit jaar uit te brengen." Dit doet vermoeden dat het om Ryzen-cpu's op basis van Zen 3 gaat die dit jaar verschijnen. Er gingen eerder al geruchten rond dat dit het geval zou zijn.

De Zen 3-architectuur wordt gemaakt op een 7nm-procedé van TSMC. De precieze node is nog niet bekend. Het bedrijf gebruikte eerder de 7nm+-naamgeving voor Zen 3. Het bedrijf liet deze noemer eerder dit jaar echter vallen om verwarring met TSMC's N7+-node op basis van euv-lithografie te voorkomen, schrijft Anandtech.