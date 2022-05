Samsung kondigt op 5 augustus waarschijnlijk Galaxy Note 20 Ultra aan

Samsung heeft bekendgemaakt dat het een Galaxy Unpacked-evenement houdt op 5 augustus. Het bedrijf geeft niet aan wat er precies zal worden gepresenteerd, maar vermoedelijk gaat het onder meer om de Galaxy Note 20 Ultra.

De uitnodiging van Samsung voor het 'virtuele' Galaxy Unpacked evenement gaat gepaard met een korte video met cryptische aanwijzingen. Zo is aan het begin een deel te zien van wat vermoedelijk een stylus moet voorstellen. Daar komt een druppel verf of inkt vanaf, waarmee de suggestie wordt versterkt dat het om een stylus gaat.

De in de video getoonde onderkant van de stylus vertoont nogal wat overeenkomsten met de S-Pen uit afbeeldingen die Samsung onlangs te vroeg op een Russische site plaatste. Op die afbeeldingen zijn de Samsung Galaxy Note 20 Ultra en de S-Pen te zien, in een koperen kleur. Dat is ook precies de kleur die in de video is gebruikt.

Samsung geeft zelf geen nadere informatie over wat er precies gepresenteerd zal worden. De fabrikant zegt dat deelnemers tijdens het evenement het nieuwste Galaxy Devices-ecosysteem kunnen onderzoeken. Wellicht zal ook een opvolger van de Galaxy Fold voorbij komen. De livestream begint op 5 augustus om 16:00 uur Nederlandse tijd.