Samsung zet afbeeldingen van vermoedelijke Galaxy Note 20 Ultra online

Samsung heeft afbeeldingen online gezet van wat vermoedelijk de Galaxy Note 20 of Note 20 Ultra is. De smartphone is te zien op de Russische site voor de oudere Galaxy Note 8, zo ontdekte een youtuber.

In een video van Техно Гарри zijn de afbeeldingen te zien, maar Samsung heeft de afbeeldingen ook nog altijd online staan op de eigen site voor de Note 8. De beschrijving vermeldt dat het plaatje een Note 10 met de blauwe stylus op het scherm toont, een afbeelding die wel staat op de Nederlandse site van de Note 8. Op de Russische site is een onbekende Galaxy Note-telefoon te zien in een koperen kleur.

Het ontwerp komt overeen met eerdere geruchten over de Note 20 Ultra, een telefoon die Samsung niet heeft aangekondigd. Op de afbeeldingen zijn drie camera's te zien, waarvan eentje met rechthoekige lensopening, vermoedelijk omdat het gaat om een camera met periscopische telelens. Samsung gebruikt zo'n camera op de Galaxy S20 Ultra.

Samsung heeft nog niet gereageerd op de vondst. De Zuid-Koreaanse fabrikant kondigde Galaxy Note-telefoons afgelopen jaren in augustus aan. De Note wijkt af van de Galaxy S-modellen door de iets grotere schermen en ondersteuning voor de S-Pen-stylus.

Update, 20:35: Samsung heeft de Russische site van de Note 8 offline gehaald, merkt tweaker CLB op. De afbeeldingen staan nog wel op de server.