Inleiding: het camera-eiland

Samsungs Galaxy S20 Ultra is groot en dik, heeft een snelle soc, een flinke sloot ram en een zeer vloeiend scherm. Zijn fikse afmetingen heeft het toestel vooral te danken aan de vele camera's en de grote sensoren die Samsung gebruikt voor het eerste Ultra-model in de Galaxy S-serie. Die passen simpelweg niet in een slanke smartphone.

Met zijn camera's moet de S20 Ultra zich onderscheiden van de andere S20-modellen en de concurrentie. Samsung legt veel nadruk op de fotografiemogelijkheden en het toestel biedt op dat vlak ook de meeste nieuwe ontwikkelingen. Daarom zijn we, zodra we een testexemplaar in handen kregen, aan de slag gegaan met een cameravergelijking. Een volledige review van de Galaxy S20-serie volgt later; voor nu focussen we ons op de camera's.

Het camera-eiland achter op de Galaxy S20 Ultra is fors van formaat, maar zit dan ook bomvol met sensoren en lenzen. Het gaat om een beproefde combinatie van een normale groothoeklens, een ultragroothoeklens en een telelens. Er zit nog een vierde lens aan de achterkant: een time-of-flightsensor waarmee je geen foto's kunt maken. Samsung gebruikt die sensor om diepte te meten in bijvoorbeeld de portretstand, om zo een scherptediepte-effect te creëren.

Camera's S20 Ultra Primair Ultragroothoek Tele ToF-sensor Front Resolutie 108Mp 12Mp 48Mp 0,3Mp 40Mp Sensor Samsung S5KHM1 Samsung S5K2L7 Sony IMX586 Sony IMX518 Samsung S5KGH1 Sensorgrootte 9,6x7,2mm

69mm²

1/1,33" 5,6x4,2mm

23,5mm²

1/2,6" 6,4x4,8mm

31mm²

1/2" 6,4x4,8mm

31mm²

1/2" 5.37x4,29mm

25mm²

1/2,65" Pixelgrootte 0,8μm 1,4μm 0,8μm 10μm 0,7μm Bayerlay-out 3x3 1x1 2x2 - 2x2 Brandpunt 7mm Onbekend Onbekend - 3,8mm Brandpunt in 35mm-equivalent 25mm 13mm 103mm - ~24mm Diafragma f/1.8 f/2.2 f/3.5 - f/2.2 Video 8k @ 24fps

4k @ 60fps 4k @ 30fps 4k @ 30fps - 4k @ 60fps

In bovenstaande tabel hebben we de specificaties van alle camera's in de S20 Ultra op een rij gezet. Op de volgende pagina's vergelijken we per camera de Galaxy S20 Ultra met topmodellen van andere fabrikanten. Alle foto's zijn gemaakt met de standaardinstellingen van de camera-app. Daarbij staat hdr in de automatische stand en past Samsung automatische optimalisaties toe aan de hand van scèneherkenning.

Zoombereik

Samsung geeft je in de camera-app knoppen om te zoomen van 0,5x tot maar liefst 100x. Om zover te komen wordt flink wat digitale zoom ingezet. Met de onderstaande reeks foto's laten we het volledige zoombereik zien. In de 0,5x-stand gebruikt de S20 Ultra de ultragroothoekcamera, de 1x- en 2x-standen gebruiken de primaire camera en vanaf de 4x-zoomstand schakelt de smartphone over naar de telecamera.

Vlnr: 0,5x, 1x, 2x, 4x, 5x, 8x, 10x, 30x, 100x