Samsung brengt Pro-modus voor video eind maart via update naar Galaxy S10

Samsung maakt enkele functies van de Galaxy S20 via een software-update beschikbaar op de Galaxy S10 en de Galaxy Note 10. Zo komen onder andere enkele foto- en video-functies naar de generaties van vorig jaar, waaronder de Pro-modus voor video.

Samsung zet op een rij welke functies van de S20 het allemaal eind maart naar de S10 en Note 10 brengt. Met Pro-modus voor Video kunnen straks ook gebruikers van de eerdere smartphonegeneraties camera-instellingen als iso, sluitersnelheid en exposure bij het maken van video aanpassen. Daarnaast komt de functie om tegelijkertijd opnames met zowel de front- als de achtercamera te maken naar de S10 en Note 10.

Verder komt Single Take naar de smartphones van vorig jaar. Daarbij maakt de camera een video van drie tot tien seconden, waarna de gebruiker uit tien foto's en vier video's de beste keuze kan maken. Met de My Filter-optie kunnen gebruikers door hen aangepaste instellingen opslaan om deze later opnieuw te kunnen gebruiken.

Andere functies van de komende update zijn het snel bijsnijden na inzoomen op beelden en het automatisch bij elkaar brengen van alle foto's op het toestel met hetzelfde onderwerp. Met Quick Share en Music Share, ten slotte, kunnen gebruikers zien wie van de contacten in de buurt zijn om bestanden en muziek te delen.