AMS-IX: grootste stijging in dataverkeer kwam door Call of Duty: Warzone

Het Nederlandse internetknooppunt AMS-IX handelde afgelopen week aanzienlijk meer verkeer af dan voorgaande weken. De voornaamste stijging in het verkeer van afgelopen periode vond echter vorige week dinsdag plaats, bij de introductie van Call of Duty: Warzone.

AMS-IX zag in de afgelopen week een flinke toename van de hoeveelheid dataverkeer. Vooral het verkeer tussen 09:00 en 17:00 uur lag hoger dan gemiddeld, door het thuiswerken, maar ook de normale piekmomenten in de avond waren hoger, omdat mensen meer thuis zijn 's avonds, meldt AMS-IX-woordvoerder Bram Semeijn.

Hij wijst er op dat de AMS-IX afgelopen maandag om 12:00 uur 6,5Tbit/s verwerkte, twaalf procent meer dan de week ervoor om dezelfde tijd. Toch vond de piek van de afgelopen tijd op dinsdagavond 10 maart plaats, toen het knooppunt 7,85Tbit/s verwerkte. "Die piek is niet coronagerelateerd, vermoeden wij. Toen werd Call of Duty: Warzone vrijgegeven en is heel internet aan het downloaden geslagen", volgens Semeijn. Die introductie van Call of Duty: Warzone vond op dinsdag 10 maart om 20:00 uur Nederlandse tijd plaats.

In december vorig jaar overschreed de AMS-IX de grens van 7Tbit/s. De kans dat op korte termijn 8Tbit/s aangetikt wordt, acht Semeijn klein, omdat het grotere volume nu vooral tussen tijdens de werktijden plaatsvindt.

Uit de cijfers die AMS-IX vrijgeeft, blijkt dat de totale hoeveelheid internetverkeer die dagelijks op het AMS-IX-platform wordt afgehandeld, vanaf 11 maart fors toeneemt. "Dit is ongetwijfeld te wijten aan quarantainemaatregelen die door verschillende regeringen genomen zijn", aldus de woordvoerder.

Het verkeer op GRX nam juist flink af. De GRX is een apart knooppunt waar mobiel roamingverkeer wordt afgehandeld. Er zijn maar een paar van dit soort knooppunten in de wereld en het verkeer op de GRX geeft dan ook inzicht in het internationele mobiele verkeer. Vanaf donderdag 12 maart is een flinke afname te zien "Met andere woorden: er zijn nauwelijks nog reizigers, vakantiegangers of andere mensen die zich in het buitenland bevinden", stelt Semeijn.

Ook het Belgische knooppunt BNIX heeft meer data te verwerken. BNIX zag donderdag een piek van 400Gbit/s, wat een record voor het knooppunt is.