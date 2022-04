Verkeer bij Belgisch internetknooppunt steeg afgelopen jaar met 40 procent

Het Belgische internetknooppunt BNIX meldt dat er in 2020 40 procent meer dataverkeer langs het knooppunt passeerde in vergelijking met 2019. Op 15 december 2020 steeg het Belgische internetverkeer via BNIX tot meer dan 600 gigabit per seconde en dat is een nieuw record.

Volgens het Belgian National Internet Exchange ligt de oorzaak van de stijging van het Belgische internetverkeer aan het feit dat de Belgen tijdens de lockdown meer online gingen. "We gingen tijdens de lockdown massaal telewerken. Daarnaast hebben kinderen via online games een manier gevonden om contact te hebben met vrienden en streamden we heel veel films en series", aldus Dirk Haex, technisch directeur bij de overkoepelende beheersorganisatie Belnet.

Tijdens de eerste Belgische lockdown in maart 2020 noteerde BNIX pieken in het internetverkeer tot boven de 400 gigabit per seconde. De hoogste piek in het Belgische internetverkeer kwam er tijdens de tweede nationale lockdown op 15 december 2020. "Toen zagen we pieken rond 600Gbit/s. Dat is evenveel als alle inwoners van Hasselt, Kortrijk en Leuven die tegelijk een film in hoge kwaliteit bekijken op Netflix", verklaart Haex aan VRT NWS.

Het BNIX zag ook dat de piek van het Belgische dataverkeer in 2020 niet altijd meer 's avonds lag. "Door al dat telewerken halen we de piek nu in de loop van de dag, met op de middag een daling, vermoedelijk omdat de mensen gaan eten. Ook in het weekend daalt het internetverkeer omdat de mensen niet achter hun computer zitten", aldus Haex.

Eind vorig jaar rapporteerde het Nederlandse internetknooppunt AMS-IX ook een toename in hun dataverkeer. Het AMS-IX verwerkte in 2020 bijna 23 exabyte aan data en dat was 35 procent meer dan in 2019. Het groeiende internetverkeer vanwege de coronapandemie had volgens het internetknooppunt een 'duidelijk effect' op de platforms van AMS-IX.