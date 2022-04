Ontwikkelaar 7-Zip brengt Linux-versie uit

Ontwikkelaar Igor Pavlov van het populaire 7-Zip heeft een Linux-versie van de archiveringsapplicatie uitgebracht. De port is vergelijkbaar met de eerdere applicatie p7zip, die niet meer onderhouden wordt.

Pavlov kondigde zijn eerste versie van de port van 7-Zip naar Linux op Sourceforge aan. Het gaat om 64bit-versies voor x86-64 en ARM64 en 32bit-varianten voor armhf en x86. Het is niet de eerste port van 7-Zip voor Linux want er bestond al de applicatie p7zip, een commandline versie voor Linux en Unix van een andere ontwikkelaar.

De laatste versie van p7zip dateert echter van 2016 en die ontwikkelaar lijkt de software verder niet te onderhouden. Net als p7zip is 7-Zip voor Linux een console-applicatie. Deze bevat volgens Pavlov een benchmarkcommand om te testen of de applicatie correct werkt en om de processorprestaties te tonen: ./7zz b "-mm=*" "-mmt=*" -bt > bench.txt .

Google-ontwikkelaar Christian Blichmann adviseert de applicatie in een sandbox te draaien omdat nog niet zeker is dat beveiligingsproblemen van p7zip verholpen zijn en het hoe dan ook beter is om een archiveringsapplicatie die met veel bestandsformaten werkt in een sandbox te draaien. Daarnaast adviseert hij code in het openbaar te ontwikkelen via bijvoorbeeld GitHub en GitLab en niet om de zoveel tijd een codedrop op Sourceforge te doen.