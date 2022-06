Ontwikkelaars verlengen ondersteuning voor Linux 5.10 LTS-kernel tot eind 2026

Linux-ontwikkelaars Greg Kroah-Hartman en Sasha Levin gaan de Linux 5.10-kernel ondersteunen tot december 2026. Genoeg bedrijven en organisaties hebben toegezegd de Linux-kernel te gaan gebruiken, dus willen de ontwikkelaars deze kernel langer ondersteunen.

De nieuwe looptijd voor de verlengde ondersteuning is te zien op The Linux Kernel Archives. Daar staat dat kernel-versie 5.10 pas in december 2026 de end of life-status bereikt. Eerder was versie 5.4 de versie die het langst ondersteund zou worden. Volgens Phoronix bevestigt Kroah-Hartmen dat de kernel nu langer ondersteund gaat worden omdat meer organisaties de Linux-versie gebruiken. Onder meer Debian 11 en Android 12 gebruiken Linux 5.10.

Eind januari meldde Kroah-Hartman nog dat Linux 5.10 LTS slechts tot december 2022 ondersteund zou worden. Hij zei destijds al dat dit besluit niet definitief was, maar zei te willen zien dat meer bedrijven de kernel zouden gebruiken. Anders zou hij niet weten 'of het het waard was om de kernel langer dan twee jaar te ondersteunen'. Linux 5.10 LTS verscheen op 13 december 2020.