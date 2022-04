IBM kondigt Cobol-compiler voor Linux x86 aan

IBM heeft Cobol for Linux on x86 1.1 aangekondigd, een compiler die IBM's bestaande Cobol-compilerfamilie moet aanvullen. Het bedrijf hoopt dat klanten hiermee bedrijfsapplicaties geschreven in Cobol naar hybride cloudomgevingen brengen.

IBM meldt bij de aankondiging dat Cobol for Linux on x86 1.1 uit een compiler en runtime library bestaat en gebaseerd is op Enterprise Cobol for z/OS. IBM biedt daarnaast ook Cobol for AIX aan. Het bedrijf geeft enterpriseklanten met de aanvulling de mogelijkheid hun zakelijke Cobol-applicaties in te zetten voor hybride cloudomgevingen, of deze nu uit IBM Z-, Power- of Linux x86-systemen bestaan.

Cobol staat voor Common Business Oriented Language en deze programmeertaal voor zakelijke toepassingen stamt uit 1959, waarbij onder andere Grace Hopper een grote rol bij de ontwikkeling speelde. Met name op IBM-systemen zijn er nog altijd bedrijfskritische applicaties in gebruik die geschreven zijn in Cobol. Een tekort aan ontwikkelaars die de taal beheersen dreigt echter een probleem te worden. Programmeurs die er mee overweg kunnen, gaan met pensioen en bij jongere generaties is de taal niet populair, mede vanwege de wens Cobol uit te faseren.

IBM zet nog wel in op Cobol. Zo kondigde het bedrijf begin maart ook al Cobol Check aan voor het testen van Cobol-applicaties op IBM Z-systemen, Volgens IBM zijn er naar schatting nog 200 miljard regels in Cobol geschreven code in gebruik en gaat het om 'up-to-date-technologie'.