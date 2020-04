New Jersey zoekt cobol-ontwikkelaars om mainframes draaiende te houden

De gouverneur van New Jersey vraagt vrijwilligers die in cobol kunnen programmeren, zich te melden om te helpen zijn mainframe draaiende te houden. De druk op de verouderde systemen van de staat is toegenomen vanwege de coronacrisis.

New Jersey-gouverneur Phil Murphy zei vorige week in zijn dagelijkse persmededeling dat zijn staat niet alleen vrijwilligers voor de gezondheidszorg zoekt, maar ook programmeurs. "Aangezien we verouderde systemen hebben, zouden we een pagina voor mensen met 'cobalt'-ervaring toevoegen, omdat we daarmee te maken hebben." Murphy doelt op cobol, wat staat voor common business-oriented language, een programmeertaal van begin jaren zestig van de vorige eeuw. Ondanks zijn imago van een verouderde programmeertaal, draaien sommige systemen in vooral grootzakelijke omgevingen nog steeds op cobol.

Volgens Murphy doen zijn medewerkers a heck of a job. "Maar we hebben letterlijk systemen van meer dan veertig jaar oud." Volgens hem zal een van de lessen na afloop van de crisis zijn hoe de staat op het punt is gekomen nu afhankelijk te zijn van cobolprogrammeurs. New Jersey is relatief zwaar getroffen door het coronavirus.

The Register verwijst naar eerdere uitlatingen van de gouverneur waaruit op te maken is dat de systemen van de staat onder toenemde druk staan door een enorme stijging in het aantal uitkeringsaanvragen. De helft van de zeshonderdduizend aanvragen van de afgelopen twee weken in de staat zou niet direct verwerkt zijn. De gourverneur legt de oorzaak bij de inflexibiliteit van de verouderde systemen.