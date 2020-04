'E3 vindt volgend jaar van 15 tot 17 juni plaats'

Organisatie ESA heeft volgens GamesIndustry.biz een datum geprikt voor de E3-beurs van volgend jaar. De gamebeurs vindt plaats van 15 tot 17 juni. ESA heeft de informatie vooralsnog niet bevestigd. De beurs van dit jaar is afgelast.

Het zou gaan om een 'opnieuw bedacht' evenement, meldt GamesIndustry.biz. De organisatie heeft dat aan partners laten weten, zo heeft de site vernomen. Het is onbekend wat het opnieuw bedachte evenement precies zal inhouden. Het evenement is vorige maand afgelast vanwege de recente uitbraak van het coronavirus.

ESA was van plan een online evenement te houden rond de tijd dat de E3 had moeten plaatsvinden. Daarover zijn nog geen details bekend. De E3 had moeten plaatsvinden van 9 tot en met 11 juni van dit jaar. Vrijwel alle grote techevenementen en -beurzen voor de komende maanden zijn afgelast vanwege de uitbraak van het coronavirus. De Game Developer Conference ging vorige maand ook niet door, maar die zou in augustus moeten plaatsvinden.