Nieuwe Google Nest Hub komt in Nederland en België uit op 4 mei voor 100 euro

Google brengt de tweede generatie van zijn Nest Hub op 4 mei uit in Nederland en België. De slimme speaker met ingebouwd 7"-scherm krijgt een adviesprijs van 100 euro. Het nieuwe model heeft onder andere een ingebouwde Soli-radar voor slaaptracking.

Het nieuwe model is tien euro duurder dan zijn voorganger die nu nog in de Nederlandse en Belgische Google Store staat. De tweede generatie van de Nest Hub werd vorige maand aangekondigd en kwam eind maart uit in de Verenigde Staten. Het was toen nog niet bekend wanneer het apparaat naar de Benelux zou komen.

Net als de voorganger heeft de nieuwe Nest Hub een 7"-touchschreen met een resolutie van 1024x600 pixels. De afmetingen van het apparaat zijn ook gelijk, maar de nieuwe versie heeft een grotere ingebouwde speaker met een diameter van 43,5mm. Volgens Google resulteert dat in een betere weergave van lage tonen. Ook krijgt het nieuwe model een derde microfoon en een chip voor machinelearning. Daardoor moet het apparaat beter reageren op stemcommando's.

In de vernieuwde Nest Hub zit een Soli-radar van Google. Die wordt gebruikt voor gebarenbediening en de nieuwe Sleep Sensing-functie. Gebruikers dienen de Nest Hub daarvoor naast hun bed te zetten. De radar detecteert dan bewegingen en kan daarmee statistieken bijhouden over slaap. Volgens Google kunnen ook kleine bewegingen zoals adempatronen gedetecteerd worden. Sleep Sensing gaat werken met een betaald abonnement, maar de functie is tot volgend jaar gratis als preview. Wat het daarna gaat kosten, is nog niet bekend.