Google maakt spraakcodec Lyra open source

Google heeft de code van zijn pas ontwikkelde spraakcodec Lyra als beta op Github geplaatst. Het bedrijf claimt met de codec betere audiokwaliteit te kunnen bieden tijdens gesprekken die verlopen via het internet.

Ontwikkelaars van Google leggen in een blogpost uit hoe de Lyra-audiocodec te werk gaat: “Elk ingesproken spraakbericht wordt elke veertig milliseconden opgedeeld in kleine stukjes, die we features hebben genoemd. Deze worden gecomprimeerd, omgezet in data die uit te lezen is door een spectrogram en verstuurd naar een ontvanger die deze data gebruikt om het geluidsfragment opnieuw te helpen reconstrueren," aldus ontwikkelaars achter Lyra.

Het algoritme achter de codec is getraind aan de hand van duizenden uren aan opensource-geluidsfragmenten in meer dan 70 talen. Dat moet er volgens Google voor zorgen dat deze audiocodec universeel inzetbaar is. Google denkt dat de codec heel wat toepassingsmogelijkheden heeft. "Door de code aan de opensourcecommunity te schenken, denken we dat deze codec op heel originele manieren ingezet kan worden", klink het.

De Lyra-codec is ontworpen om te werken met een bitrate van 3 kbps en zou volgens de makers achter het compressieformaat beter presteren in vergelijking met andere soortgelijke codecs, zoals de Opus-codec. Google demonstreert dit ook op haar blog. De efficiëntie van de Lyra-codec moet helpen in gebieden waar de dekking van mobiel internet lager is of wanneer internetverbindingen zwaarder belast worden.