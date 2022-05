‘China’s miningactiviteiten passeren in 2024 elektriciteitsverbruik Italië’

Het elektriciteitsverbruik van China’s Bitcoin-miningactiviteiten zal in 2024 het elektriciteitsverbruik van Italië passeren. Dat zeggen wetenschappers in Nature Communications. "Zonder ingrepen zullen China's klimaatinspanningen teniet worden gedaan", stellen ze.

Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer 80 procent van de wereldwijde Bitcoin-miningactiviteiten plaatsvinden via Chinese miners. Dat komt volgens de onderzoekers door de goedkope elektriciteit in het land en de relatief makkelijke toegang tot mining-onderdelen van fabrikanten.

Vier op de tien Chinese miners zou elektriciteit gebruiken die opgewekt is met steenkool, de overige 60 procent draait op hernieuwbare energie. Door het grote aandeel energieverbruik op basis van steenkool stellen de onderzoekers dat de Chinese Bitcoin-miningactiviteiten ervoor kunnen zorgen dat de klimaatinspanningen die het land al geleverd heeft, teniet worden gedaan.

Bovendien verwachten de onderzoekers dat de Chinese mining-activiteiten enkel maar zullen toenemen. "Zonder politieke ingrepen zal het jaarlijkse energieverbruik van China’s Bitcoin-miningactiviteiten oplopen tot 296,59 terawattuur in 2024 en zullen deze miningactivititeiten 130,50 miljoen ton aan CO₂ produceren. Daarmee zullen China’s Bitcoin-miningactiviteiten in 2024 het energieverbruik van Italië en Saudi-Arabië voorbijsteken", aldus de onderzoekers in de studie.

Momenteel stellen onderzoekers van de Britse Universiteit van Cambridge vast dat het elektriciteitsverbruik van Bitcoin-mining 138,85 TWh per jaar bedraagt, dat is meer dan Nederland dat in 2019 106 TWh aan elektriciteit had verbruikt.