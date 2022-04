Stroomtekorten in China kunnen gevolgen hebben voor toeleveringsketen van Apple

Door grote stroomtekorten in China moeten sommige fabrieken de productie tijdelijk staken. Daaronder vallen ook een aantal toeleveranciers van Apple en Tesla. Hoewel de grotere productiecomplexen naar verluidt nog draaien, kan dit gevolgen hebben voor de wereldwijde toeleveringsketen.

Sommige Chinese fabrieken moeten door landelijke stroomtekorten noodgedwongen een paar dagen de productie staken, waaronder toeleveranciers van Apple- en Tesla-producten. Dat terwijl het het hoogseizoen is voor elektronische goederen, schrijft Reuters. Het land kan volgens het persagentschap de grote vraag naar elektriciteit niet meer bijbenen door de stijgende prijzen van steenkool en de strengere regels om de uitstoot in China drastisch te verlagen.

Volgens Reuters hebben de stroomtekorten echter maar 'een beetje impact' gehad op de fabrieken van Foxconn, een van de grootste Apple- en Tesla-toeleveranciers in China. Ook de fabrieken van Pegatron, een van de hoofdpartners van Apple voor de productie van iPhones, zouden volgens bronnen van Bloomberg 'voorkeurstoegang' hebben gekregen tot energie om de productie voort te kunnen zetten.

De wat kleinere bedrijven, zoals Eson Precision en Concraft Holding, zouden volgens Reuters echter hebben gemeld dat ze de productie wel een aantal dagen gaan staken. Dat zou wereldwijde gevolgen kunnen hebben voor de toeleveringsketen, omdat de Apple- en Tesla-producten ook naar Europa verscheept moeten worden. Of de productie over een paar dagen weer op volle kracht voortgezet kan worden, is nog maar de vraag.

China zou onder meer door bitcoinmining veel energie hebben verbruikt. Volgens onderzoekers zou, zonder politieke ingrijpen, in 2024 het elektriciteitsverbruik van de miningactiviteiten in China meer zijn dan het elektriciteitsverbruik van Italië in totaal. In juni besloot de Chinese regering het delven van cryptocurrency verboden te maken. Vorige week zijn eveneens alle cryptotransacties illegaal gemaakt.