Chinese centrale bank noemt alle cryptotransacties illegaal en neemt maatregelen

De Centrale Bank van de Volksrepubliek China heeft samen met negen andere overheidsorganen gezegd dat cryptocurrency en alle cryptotransacties illegaal zijn. De organisaties willen meer doen om handel op te sporen en te kunnen stoppen.

De bank en andere organisaties zeggen in een 'aankondiging om de populariteit van virtuele cryptotransacties tegen te gaan en risico's hiervan te verminderen' dat Bitcoin en andere cryptocurrencies 'economische en financiële orde ontregelen', het witwassen van geld bevorderen en illegale fondsenwerving mogelijk maken. Andere illegale en criminele activiteiten als fraude en piramidespellen zouden door crypto ook makkelijker zijn.

Daarom willen de organisaties verduidelijken dat virtuele currencies geen wettige betaalmiddelen zijn in China en dat financiële dienstverleners die in China werken transacties niet mogen faciliteren. Virtuele exchanges, het handelen in crypto en andere cryptodiensten zijn volgens de aankondiging 'streng verboden'. Buitenlandse bedrijven mogen ook geen cryptodiensten aanbieden aan Chinese inwoners, staat in de aankondiging.

In het bericht stellen de overheidsorganen ook drie maatregelen voor om het handelen in crypto meer tegen te kunnen gaan. De eerste stap is dat landelijke en regionale organen beter gaan samenwerken. Hierbij worden de centrale bank, de Centrale Cyberspace Dienst en het ministerie van Publieke Veiligheid als departementen genoemd die meer gaan coördineren.

De tweede maatregel is dat monitoringssystemen die de Chinese overheid nu gebruikt om crypto te volgen beter moeten worden in het monitoren en het vroegtijdig waarschuwen. Dit systeem moet daarnaast de populariteit van coins nauwkeuriger en efficiënter kunnen opsporen. Alle departementen en regio's moeten illegale transacties scherper in de gaten gaan houden, zowel online als offline.

Bij de derde maatregel gaat de overheid een 'cryptotransactie-risicopreventie- en mitigatiesysteem' maken. Daarnaast moeten onder meer financiële beheerorganisaties, cybersecuritybedrijven en telecommunicatieafdelingen nauw samen gaan werken om betalingskanalen, websites en apps offline te halen. Crypto-aanbieders moeten daarbij sterker gemonitord worden en er moet meer gelet worden op hun advertentiemogelijkheden.

In juni gaf de centrale bank ook al aan dat banken en betaalplatforms cryptocurrency niet mogen ondersteunen. Toen werden er ook nieuwe maatregelen ingesteld om het delven van crypto minder eenvoudig te maken. Elektriciteitsbedrijven in de regio Sichuan moesten toen bijvoorbeeld aangeven wanneer een klant een relatief grote elektriciteitsconsumptie had.