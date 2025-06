Regering VS wil 30 procent belasting op elektriciteit voor cryptomining

De Amerikaanse regering wil 30 procent belasting heffen op elektriciteit die gebruikt wordt voor het delven van cryptovaluta. Dat is volgens het Witte Huis nodig omdat cryptominingorganisaties momenteel niet opdraaien voor alle economische en ecologische kosten die ze anderen opleggen.

Het gaat onder meer om de kosten van de milieuvervuiling, hogere energieprijzen en de verhoogde uitstoot van broeikasgassen die het delven van cryptovaluta teweegbrengt. "De Digital Asset Mining Energy-belasting stimuleert bedrijven om meer rekening te houden met de schade die ze de maatschappij toebrengen", schrijft de Amerikaanse regering in een blogpost.

Die hoge energieconsumptie leidt volgens de VS onder meer tot hogere elektriciteitsrekeningen voor omringende consumenten en overbelaste apparatuur, wat leidt tot serverstoringen en 'veiligheidsrisico's'. Daarnaast lopen lokale energiebedrijven financiële risico's als ze besluiten om hun capaciteit te verhogen, aangezien dat wellicht overbodig blijkt als de cryptominers ermee stoppen, aldus de regering.

Volgens een onderzoek van The New York Times, dat door de regering-Biden wordt aangehaald, gebruikten de 34 grootste cryptominers in de VS vorig jaar bij elkaar zo'n 50 miljard kWh aan elektriciteit. Dat staat gelijk aan het verbruik van drie miljoen Amerikaanse huishoudens en is meer dan nodig is om alle pc's in de VS van stroom te voorzien. Volgens de krant vinden in de VS de meeste cryptominingactiviteiten plaats sinds China het delven van dergelijke valuta in 2021 aan banden heeft gelegd. Behalve dat cryptomining veel elektriciteit vereist, stelt de regering dat het geen economische voordelen oplevert, zoals werkgelegenheid, in tegenstelling tot andere sectoren die veel elektriciteit verbruiken.

De regering wil het voorstel in het boekjaar van 2024 in laten gaan. De DAME-accijns moet geleidelijk over een periode van drie jaar ingevoerd worden. De Biden-regering verwacht dat deze maatregel binnen tien jaar 3,5 miljard dollar opbrengt.