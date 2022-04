DNB: energieconsumptie bitcoin steeg flink terwijl transacties daalden

De CO2-voetafdruk van de bitcoinmarkt steeg in 2020 met 25 procent, terwijl het aantal transacties met zes procent daalde ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat concludeert De Nederlandsche Bank na eigen onderzoek. De klimaatimpact per bitcoin is erg gestegen, stelt de bank.

Volgens de berekeningen van de bank werd er in 2020 in totaal 45 megaton CO2 uitgestoten dankzij bitcoin, en in 2019 36 megaton. In 2019 vonden er 119 miljoen transacties plaats, en in 2020 112 miljoen. Elke bitcointransactie in 2020 heeft volgens de metingen gemiddeld een klimaatimpact van 402kg CO2. Een gemiddeld Nederlands huishouden stoot ter vergelijking ongeveer 611kg CO2 per maand uit, stelt DNB.

Deze stijging van de CO2-voetafdruk komt volgens de bank door een 'forse toename' van het totale energieverbruik van het bitcoinnetwerk. "Aangezien de elektriciteitsmix tussen hernieuwbare en fossiele brandstoffen redelijk constant bleef in deze periode, kan de stijging van de CO2-uitstoot bijna volledig worden toegeschreven aan de groei van benodigde rekenkracht van het bitcoinnetwerk." Die groei werd vervolgens weer veroorzaakt doordat de bitcoin meer waard was in 2020 dan in 2019, wat volgens de bank meer miners aantrekt.

DNB beweert verder dat in de beschikbare data geen bewijs is gevonden dat de energiemix van bitcoin een grotere hoeveelheid hernieuwbare energiebronnen bevat dan het gemiddelde van het land waarin gedolven wordt. Volgens de data worden er zelfs meer fossiele brandstoffen gebruikt. Nadat China cryptovaluta in de ban deed, zouden veel miners voor de laagste prijzen naar Kazachstan en de VS zijn gegaan. Kazachstan zou voor 90 procent gebruikmaken van fossiele brandstoffen, en de VS voor 75 procent.

Volgens DNB hebben niet alle cryptomunten zo'n hoog energieverbruik; vooral bitcoin en ethereum zouden gebruikmaken van de zeer energie-intensieve 'Proof of Work'-methode. Door de verschillende gebruikte algoritmes is de CO2-uitstoot van verschillende crypto's moeilijk te vergelijken, stelt de bank.

CO 2 -voetafdruk van het bitcoin-netwerk 2019-2020, energieverbruik per opwekkingsbron (bron: De Nederlandsche Bank)

De Nederlandsche Bank zegt de berekeningen uitgevoerd te hebben met een 'nieuwe methode bestaande uit vijf bouwblokken die allemaal gebaseerd zijn op vrij toegankelijke databronnen'. Volgens de bank heeft iedereen toegang tot de gebruikte data en kan men zelf tot nieuwe conclusies komen als er recentere gegevens beschikbaar zijn.

Wel voegt DNB toe dat de metingen geen volledig beeld geven. De gebruikte methode gaat er vanuit dat miners gebruikmaken van dezelfde energiemix als het land waarin ze crypto's delven. In werkelijkheid, zo stelt de bank, zullen miners op zoek gaan naar de goedkoopste energiebronnen om de winsten te maximaliseren. Gegevens over welk effect dat heeft op de elektriciteitsmix zijn echter niet beschikbaar. Er werd voor het onderzoek tevens gebruikgemaakt van The Cambridge bitcoin Electricity Consumption Index Visualization Map, aangezien dat volgens DNB de enige bron is met geografische data, maar deze zou slechts 35 procent van het hele bitcoinnetwerk beslaan.

De bank heeft eerder een onderzoek laten uitvoeren naar de klimaatimpact van cash- en pinbetalingen, maar zegt dat die door een 'mismatch in de methodes om de CO2-voetafdruk te bepalen lastig vergelijkbaar zijn met crypto’s'. DNB staat al langer kritisch tegenover cryptovaluta. De mogelijkheden van cryptovaluta worden vaak als bedreiging voor het traditionele betalingsverkeer gezien, waar centrale banken voornamelijk op gericht zijn.