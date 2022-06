Oekraïne gaat handel in cryptovaluta wettelijk toestaan en reguleren

Oekraïne gaat de handel in cryptovaluta wettelijk toestaan. Het land heeft een wet aangenomen waarmee handelsplaatsen bankrekeningen kunnen openen en legaal mogen opereren in het land. Ze moeten zich daarvoor wel registreren. De marktwaakhond van het land houdt toezicht.

De wet is inmiddels aangenomen door het parlement, schrijft het ministerie van Digitale Zaken in het land. In de wet is opgenomen dat cryptovaluta voortaan een aparte juridische status hebben in Oekraïne. Dat betekent dat handelsbeurzen en andere bedrijven digitale munten legaal mogen kopen en verkopen. Ook staat vast onder welke voorwaarden dat moet gebeuren. De Oekraïense nationale bank en de beurswaakhond gaan toezicht houden op die bedrijven en hun handelspraktijken. Bedrijven die willen handelen, moeten zich daarvoor aanmelden bij de toezichthouder en de bank. Dat is vergelijkbaar met hoe Nederlandse handelsbeurzen zich moeten aanmelden bij De Nederlandsche Bank.

De toezichthouder gaat onder andere beleid maken en aanscherpen rondom cryptovaluta. Zo gaat het bijvoorbeeld de eisen opstellen waaraan cryptohandelaren moeten voldoen als ze een vergunning willen.

De wet is al langer in de maak. In september werd een soortgelijke wet door het parlement ondertekend. Die werd kort daarna weer ongedaan gemaakt met een veto van president Volodymyr Zelensky. Die wilde geen aparte toezichthouder opzetten voor regulering van de sector omdat dat te duur zou zijn.

Hoewel het ministerie de oorlog niet expliciet als oorzaak noemt, speelde dat mogelijk wel mee in de beslissing de wet nu toch door te voeren. Oekraïne ontving de afgelopen weken tientallen miljoenen euro's aan cryptovaluta, zei minister van Digitale Zaken Alex Bornyakov. Die kwamen voornamelijk binnen bij Kuna, een private exchange waar de minister naar verwees op een donatiewebsite. Met de nieuwe wetgeving kan Kuna makkelijker cryptovaluta omzetten naar fiatgeld in het land.