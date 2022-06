Google Analytics stopt met verzamelen van IP-adressen

Google Analytics gaat stoppen met het verzamelen van IP-adressen. Die beslissing valt samen met het stopzetten van een oude versie van de software en een grotere focus op een modernere versie. Analytics ligt in verschillende Europese landen onder vuur.

Google schrijft in een blogpost dat Analytics in de toekomst geen IP-adressen meer gaat verzamelen. Het lijkt erop dat dat per direct gebeurt, maar Google geeft er verder geen details over. Het is ook niet duidelijk wat het alternatief wordt voor IP-adressen in Analytics. Google zegt dat het stoppen nodig is 'in het huidige dataprivacylandschap, waar gebruikers meer privacybescherming en controle over hun data verwachten'.

Het besluit is onderdeel van een shift in hoe Google Analytics werkt. Google gaat op termijn stoppen met Universal Analytics en dat vervangen door het nieuwere Google Analytics 4. Universal Analytics was jarenlang de standaardversie van de software. In oktober 2020 bracht Google Analytics 4 uit. Bij nieuwe configuraties is dat sindsdien de standaardversie geworden. Het bedrijf zegt nu dat het Universal Analytics gaat uitfaseren.

Alle installaties van Universal Analytics stoppen er op 1 juli 2023 mee. De software neemt vanaf dat moment geen hits meer op. Het zakelijke pakket Universal Analytics 360 werkt nog drie maanden langer, tot 1 oktober 2023. Gebruikers hebben na die datum nog zes maanden toegang tot oude gegevens. In de tussentijd zullen ze moeten migreren naar Analytics 4.

Google zegt dat Universal Analytics een verouderd model is, omdat het nog gebruikmaakt van cookies om gebruikers te volgen op verschillende sessies, bijvoorbeeld in andere browsers of op andere apparaten. Analytics 4 kan wel geconfigureerd worden om cookies in te zetten, maar werkt standaard met andere modellen om gebruikersgedrag crossplatform te kunnen meten. Google zegt dat daar ook meer privacycontrols in zitten.

Als onderdeel van die shift naar een privacyvriendelijker model gaat Analytics 4 dan ook geen IP-adressen meer opslaan. Google zegt dat 'het privacylandschap verandert' en dat gebruikers steeds hardere eisen stellen aan privacyvriendelijke software. Het bedrijf noemt niet de controverse rondom de software die momenteel in meerdere Europese landen speelt, maar het is moeilijk de beslissing daar los van te zien. Verschillende Europese privacytoezichthouders, waaronder die in Oostenrijk en Frankrijk zeiden de afgelopen weken dat het gebruik van Google Analytics in strijd is met de AVG. Ook de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwde daarvoor, al is dat onderzoek nog niet afgerond. Dat komt omdat Analytics IP-adressen verzamelt en zo gebruikers kan identificeren. Verwacht wordt dat in de komende weken nog meer toezichthouders zich over de software zullen uitspreken.