Oostenrijkse privacytoezichthouder: Google Analytics is in strijd met GDPR

Google Analytics is volgens de Oostenrijkse privacytoezichthouder in strijd met Europese privacywetgeving. De dienst stuurt IP-adressen en cookiegegevens van gebruikers naar de VS, wat volgens de waakhond onder de GDPR verboden is.

IP-adressen en cookiedata vallen volgens de Oostenrijkse privacywaakhond onder persoonlijke gegevens en mogen daarom volgens de privacywet niet naar de Verenigde Staten overgedragen worden, schrijft privacystichting noyb. Als verweer zei Google gebruikersgegevens voldoende versleuteld te hebben, maar volgens de Oostenrijkse waakhond zijn de getroffen maatregelen van de zoekgigant niet effectief voor het voorkomen van spionage vanuit de VS. Het is onduidelijk of er sancties genomen zullen worden, schrijft noyb; dat staat los van deze procedure.

Het is de eerste uitspraak in een van de 101 aanklachten over datatransfers naar de VS die de privacystichting in 2020 indiende bij verschillende Europese privacytoezichthouders. Ook in Nederland en België zijn er klachten ingediend; die gaan onder andere over de websites van Marktplaats, PostNL, Thuisbezorgd, Neckermann, Bpost. Het is niet bekend of die in behandeling zijn genomen door de Nederlandse en Belgische toezichthouders en wat de status daarvan is.

Volgens Max Schrems, de voorzitter van noyb, betekent deze beslissing dat bedrijven niet langer Amerikaanse clouddiensten in Europa kunnen gebruiken. ''Het is meer dan anderhalf jaar sinds het Hof van Justitie dit voor een tweede keer heeft bevestigd, dus het is goed dat er nu ook wordt gehandhaafd.''

Deze beslissing heeft volgens noyb gevolgen voor alle Europese websites. ''Dat toezichthouders nu gaandeweg diensten uit de VS illegaal verklaren, zorgt ervoor dat EU-bedrijven en VS-providers meer druk zullen voelen om veilige en legale opties te gaan gebruiken, zoals hosten buiten de VS." Schrems zegt te verwachten dat meer EU-lidstaten dergelijke beslissingen zullen nemen. "Uiteindelijk krijgen we of adequate bescherming in de VS, of afzonderlijke producten in de VS en de EU.''