Stichting van Max Schrems dient corruptieklacht in tegen Ierse privacywaakhond

Privacyactivist Max Schrems' stichting noyb heeft een corruptieklacht ingediend tegen de Ierse privacytoezichthouder. De Data Protection Commissioner in het land zou volgens de stichting aan 'procedurele afpersing' hebben gedaan door noyb te vragen uit een rechtszaak te stappen.

Noyb heeft de klacht ingediend bij het Oostenrijkse Bureau voor Corruptievervolging, schrijft de stichting. De stichting noyb zit in Oostenrijk. De klacht komt naar aanleiding van onenigheid tussen noyb en de Ierse DPC rondom een zaak tegen Facebook. De toezichthouder doet onderzoek naar mogelijke schending van de AVG. De Ierse autoriteit treedt daarbij op als de hoofdautoriteit, maar doet dat namens meerdere Europese privacytoezichthouders. Onlangs stuurde de DPC een concept naar de andere toezichthouders met daarin het voornemen Facebook een lagere boete te geven dan veel toezichthouders willen. Max Schrems' stichting moet als getuige worden gehoord in die zaak.

De stichting zette onlangs het conceptvoorstel van de DPC op zijn eigen website. Dat deed noyb omdat het ontevreden was over het lage boetebedrag dat de DPC voorstelde. Daarop eiste de DPC dat noyb de documenten van zijn site zou halen. Noyb ging niet akkoord, omdat de Ierse toezichthouder geen zeggenschap zou hebben over een Oostenrijkse stichting.

De DPC eiste vervolgens dat noyb een non-disclosure agreement zou tekenen waarin het stelde publiek niets meer te zeggen over de documenten. Zonder zo'n NDA zou de toezichthouder noyb niet als getuige willen oproepen in de zaak. Noyb noemt dat 'procedurele afpersing'. "Hier vraagt een toezichthouder duidelijk om een 'quid pro quo' voor het zijn werk doet. Dat valt in Oostenrijk onder omkoping", zegt Schrems.

Schrems heeft daarom een klacht ingediend bij de Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, de officiële Oostenrijkse anticorruptiewaakhond. Dat gebeurt in het eigen land, omdat noyb als 'slachtoffer' een Oostenrijkse stichting is. Op basis van de klacht kan de WKStA aan officieel onderzoek starten, maar het is nog te vroeg om te zeggen of dat echt gebeurt.