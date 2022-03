Noorse toezichthouder legt Grindr AVG-boete van 6,3 miljoen euro op

De Noorse privacywaakhond heeft datingapp Grindr een boete van 6,3 miljoen euro gegeven voor overtreding van de privacywet. Grindr deelde op illegale wijze data met derde partijen voor marketingdoeleinden. De boete is lager dan de DPA een jaar geleden voorstelde om uit te delen.

Datatilsynet legde het bedrijf een boete van 65 miljoen kronen op. Dat is omgerekend zo'n 6,33 miljoen euro. De privacytoezichthouder zegt dat de app identificeerbare data over gebruikers doorspeelde naar adverteerders. Het ging om locatiegegevens, IP-adressen en informatie over de gebruiker, zoals zijn leeftijd en geslacht. Al die informatie werd gecombineerd via een advertentie-ID. Voor het verzamelen van de gegevens gaf de gebruiker wel toestemming, maar voor het delen van die data met adverteerders niet, zegt Datatilsynet. Gebruikers werden gedwongen het privacybeleid te accepteren. Daarin werd niet specifiek gevraagd naar toestemming om te delen. De overtreding vond plaats tussen juli 2018 en april 2020.

De boete komt ruim een jaar nadat de privacywaakhond de intentie had aangekondigd om de boete op te leggen. De waakhond begon een onderzoek nadat een Noorse consumentenorganisatie een klacht had ingediend. Die klacht ging over meer populaire apps, waaronder Tinder. Over het onderzoek naar die partijen heeft Datatilsynet nog niets naar buiten gebracht.

Het gaat om de hoogste boete die de Noorse privacywaakhond ooit heeft opgelegd, maar desondanks is het uiteindelijke bedrag lager dan wat de autoriteit eerder voorstelde. Dat is omdat Grindr veranderingen heeft doorgevoerd aan de gegevensverzameling nadat het onderzoek was begonnen. Ook zegt Datatilsynet dat het 'de grootte en financiële situatie van Grindr' meeneemt in de beslissing. Het bedrijf kan alsnog in beroep gaan tegen de boete, maar het is nog niet bekend of het dat gaat doen.