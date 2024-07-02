Grindr moet AVG-boete van 5,7 miljoen euro betalen

In het kort, omdat het al zo'n lang verhaal is, excuses als ik wat nuances mis.
1. Reclame
Ik ben in algemene zin tegen reclame, ik denk dat die te veel slechte invloed op onze levens heeft. Ik wil helemaal geen reclame voor bier zien, dat drink ik toch al te veel. Gepersonaliseerde reclames zijn wat dat betreft erger. Hoe meer "ze" over mij weten, hoe beter ze de reclame kunnen afstemmen op mijn zwakke plekken. Kennis is macht.
Dat staat dus helemaal los van wie er precies informatie verzamelt, de adverteerder of een tussenpersoon, ik zie liever geen reclame en zeker geen gepersonaliseerde reclame.
1b. Oplichting
Alles wat ik over reclame denk geldt in nog grotere mate voor oplichters. Hoe meer informatie je over iemand hebt hoe makkelijker het is om iemand op te lichten met een zielig verhaal of een nepliefde.
2. Dataveiligheid & IT-beveiliging
Ik heb weinig vertrouwen in hoe bedrijven met (dit soort) data omgaan. Of het nu opzet, onwil of onkunde is, steeds weer blijkt dat er meer met data wordt gedaan dan gedacht (zoals in dit nieuwsartikel) of dat data uitlekt door technische fouten.
Zoals ik in mijn vorige post aangaf zie ik dat als bijna vanzelfsprekend gegeven de omstandigheden. Degene die de meeste risico's neemt, het meeste verzameld en het minste aan veiligheid doet kan de grootste winsten maken en de wet heeft daar dusver nog niet veel aan kunnen doen.
Zelfs als het vanaf nu veel beter gaat is het eigenlijk al te laat, er is al enorm veel van onze data beschikbaar op de markt bij tal van partijen, of ze die nu doorverkopen of zelf gebruiken. Die gaat niet vanzelf meer weg zolang er geld mee verdient wordt. Daarom wil ik het moeilijker maken om er aan te verdienen.
3. AVG & Toekomst
Ik denk dat de AVG/GDPR niet genoeg is om ons te beschermen.
Ten eerste is er dus al veel data beschikbaar en ook terecht gekomen bij partijen die zich niks aantrekken van onze wetten. Dat is haast niet te detecteren of te controleren. Die zullen ons blijven bestoken met reclame, spam, oplichting, etc... Het is moeilijk om daar iets aan te doen dus dan is het beter om te zorgen dat er zo min mogelijk informatie beschikbaar is.
Ten tweede gaat AI dit proces nog veel moeilijker maken. Je kan een AI trainen op een dataset en daarna de dataset weggooien. Dan is haast onmogelijk te controleren waar de data vandaan komt en wat voor beslissingen er genomen worden. Dat zal ook de deur openzetten voor "verboden" informatie, zoals gezondheid, geloof, crimineel gedrag, verslavingen (of gevoeligheid daar voor), verborgen seksuele voorkeuren, etc..
4. Extra bekeken worden
Is het een gevoel van bekeken worden?
Dat speelt ook een rol maar misschien niet op de manier die jij bedoelt. Op het gevaar af om een enorme filosofische discussie enorm te kort te doen: het is niet goed voor mensen om het gevoel te hebben dat ze in de gaten worden gehouden. Ze passen hun gedrag aan om vooral sociaal wenselijk gedrag te vertonen maar ondertussen lopen de frustraties op tot ze er niet meer mee overweg kunnen.
Ooit bouwde we gevangenissen volgens het principe dat je alle gevangen altijd moet kunnen zien. Het aantal kleine incidenten daalde maar na enige tijd steeg het aantal geweldsincidenten snel.
China worstelt er nu mee dat mensen helemaal klem zitten in een wereld waarin ze zich altijd van hun beste kant moeten laten zien omdat ze het gevoel hebben in de gaten te worden gehouden en er dus geen ruimte is om andere gedachten en gevoelens te verkennen. Het essentiele punt voor mij is dat je zo groei, ontwikkeling en nieuwe ideeen afremt en er sociale onrust en frustratie voor terug krijgt.
Een bekende verwijzing uit de literatuur is de "Telescreen" uit 1984, een televisie met ingebouwde camera waardoor je zelfs in je eigen huis niet zeker wist of de overheid niet mee kijkt.
Enorme excuses aan alle filosofen en principes die ik hier samen pers en op een hoop gooi. Om het goed te doen heb ik nog meer tekst nodig. Ik hoop dat ik je een beetje een indruk heb gegeven van waarom ik zo denk.
[Reactie gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 23 juli 2024 02:45]