Grindr moet AVG-boete van 5,7 miljoen euro betalen

Datingapp Grindr moet een boete van 5,7 miljoen euro betalen voor het overtreden van de privacywet. De Noorse privacytoezichthouder legde de boete al in 2021 op, maar Grindr ging in beroep. Het bedrijf krijgt nu ongelijk.

Grindr deelde van 2018 tot 2020 gegevens van gebruikers met derde partijen voor marketingdoeleinden. Het betrof locatiegegevens, IP-adressen en informatie over de gebruiker, zoals leeftijd en geslacht. Hoewel gebruikers bij gebruik toestemming gaven voor het verzamelen van de gegevens, verleenden zij geen toestemming voor het delen van deze data met adverteerders.

Volgens de toezichthouder schond Grindr de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Noorse privacytoezichthouder legde daarom in 2021 een boete van 65 miljoen kronen op, omgerekend zo’n 5,7 miljoen euro. Grindr ging vorig jaar in beroep, maar maandag besloot de rechtbank dat het bedrijf de boete moet betalen. Dat bericht persagentschap AFP, dat de uitspraak kon inkijken.

Door Andrei Stiru

Redacteur

Feedback • 02-07-2024 09:22
97 • submitter: wildhagen

02-07-2024 • 09:22

97

Submitter: wildhagen

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Reacties (97)

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CAPSLOCK2000
2 juli 2024 11:55
Het is tijd voor een verbod op persoonsgerichte reclame, het is een te sterk middel met te grote kosten voor de maatschappij. Het is zo sterk (winstgevend) dat er niet mee te concureren blijkt. Iedereen moet dus meedoen en dat zorgt voor een race naar de bodem. Degene met de meeste informatie heeft immers een enorm voordeel boven de rest en kan die informatie weer gebruiken om eigen positie verder te versterken. (Voorbeeld: als je als eerste weet dat iemand van bier houdt kun je dan gericht zoeken welke bierstijl deze persoon drinkt).

Het is een race naar de bodem omdat er steeds meer informatie verzameld moet worden voor een steeds kleiner voordeel, terwijl de kosten enorm oplopen. Er zijn natuurlijk bedrijven die afhaken als ze het niet meer verantwoordelijk kunnen doen, maar er zijn er ook die dan maar gaan bezuinigen op beveiliging.

Omdat het verzamelen van persoonsgegevens zo lucratief is doet de hele markt er aan mee en heb je als consument eigenlijk niks te kiezen. De hele online dating markt doet er aan mee. Nu hoef je natuurlijk niet online te daten maar als je zo denkt kun je 90% van de maatschappij tegenwoordig wel achter je laten. Online is tegenwoordig gewoon deel van het echte leven met z'n eigen unieke voor- en nadelen, je kan redelijkerwijs niet meer zonder.

Contact en relaties zoeken met andere mensen is een van onze sterkste natuurlijke driften, en een punt waar mensen tot wanhoop gedreven kunnen worden. Uiteraard doen ze dat ook online en dating apps bieden hele interessante voordelen op dit toch wel moeilijke gebied. Daar wil je gebruik van kunnen maken.


Dating apps zijn extra vervelend omdat dating nu eenmaal gaat over het leren kennen van mensen en dus het uitwisselen van persoonlijke informatie. Zo'n dating app moet persoonlijke informatie hebben en er over liegen ondermijnt het doel van die apps. Je kan dus niet anders dan er mee instemmen dat gedetailleerde en intieme informatie gedeeld wordt en deze bedrijven zullen altijd eisen dat ze die informatie vrij mogen gebruiken en delen "met geselecteerde partners".

Het is totaal irrelevant of ze om toestemming vragen zolang je die niet echt vrij kan geven.
Het is nog erger dan de pay-or-okay zaken rond Facebook enzo, bij deze apps is het Pay-And-Okay.

[Reactie gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 23 juli 2024 02:45]

sdk1985 @CAPSLOCK20002 juli 2024 15:48
An sich een duidelijk verhaal maar ik mis even de duiding hoe jij de consequenties als problematisch ervaart. (Even los wat ik daar van vindt, ik mis persoonlijk ook de opt-out/in in dit verhaal).

Als je verhaal volg dan komt het er op neer dat jij niet anders kan dan de dating app gebruiken, vervolgens deel je in die app bijvoorbeeld dat je dol bent op bier. Vervolgens gaat die app dit doorspelen naar partners en krijg je voortaan reclames voor bier te zien. In het geval dat het niet persoonlijk is dan zal je op diezelfde plekken bijvoorbeeld reclame voor bijvoorbeeld pampers zien of ola ijsjes. Waar zit voor jou de dreiging? Is het een gevoel van bekeken worden?

Wellicht handig om meteen al toe te voegen dat degene die de advertenties inkopen niet zien dat jij als persoon die reclame te zien krijgt, je geeft als adverteerder simpelweg demografische gegevens op en interesses. Dus je wordt vanuit de aanbieder van het product of dienst getarget als onderdeel van een groep, niet als persoon.

[Reactie gewijzigd door sdk1985 op 23 juli 2024 02:45]

CAPSLOCK2000
@sdk19852 juli 2024 16:54
In het kort, omdat het al zo'n lang verhaal is, excuses als ik wat nuances mis.

1. Reclame
Ik ben in algemene zin tegen reclame, ik denk dat die te veel slechte invloed op onze levens heeft. Ik wil helemaal geen reclame voor bier zien, dat drink ik toch al te veel. Gepersonaliseerde reclames zijn wat dat betreft erger. Hoe meer "ze" over mij weten, hoe beter ze de reclame kunnen afstemmen op mijn zwakke plekken. Kennis is macht.
Dat staat dus helemaal los van wie er precies informatie verzamelt, de adverteerder of een tussenpersoon, ik zie liever geen reclame en zeker geen gepersonaliseerde reclame.

1b. Oplichting
Alles wat ik over reclame denk geldt in nog grotere mate voor oplichters. Hoe meer informatie je over iemand hebt hoe makkelijker het is om iemand op te lichten met een zielig verhaal of een nepliefde.


2. Dataveiligheid & IT-beveiliging
Ik heb weinig vertrouwen in hoe bedrijven met (dit soort) data omgaan. Of het nu opzet, onwil of onkunde is, steeds weer blijkt dat er meer met data wordt gedaan dan gedacht (zoals in dit nieuwsartikel) of dat data uitlekt door technische fouten.

Zoals ik in mijn vorige post aangaf zie ik dat als bijna vanzelfsprekend gegeven de omstandigheden. Degene die de meeste risico's neemt, het meeste verzameld en het minste aan veiligheid doet kan de grootste winsten maken en de wet heeft daar dusver nog niet veel aan kunnen doen.

Zelfs als het vanaf nu veel beter gaat is het eigenlijk al te laat, er is al enorm veel van onze data beschikbaar op de markt bij tal van partijen, of ze die nu doorverkopen of zelf gebruiken. Die gaat niet vanzelf meer weg zolang er geld mee verdient wordt. Daarom wil ik het moeilijker maken om er aan te verdienen.

3. AVG & Toekomst
Ik denk dat de AVG/GDPR niet genoeg is om ons te beschermen.
Ten eerste is er dus al veel data beschikbaar en ook terecht gekomen bij partijen die zich niks aantrekken van onze wetten. Dat is haast niet te detecteren of te controleren. Die zullen ons blijven bestoken met reclame, spam, oplichting, etc... Het is moeilijk om daar iets aan te doen dus dan is het beter om te zorgen dat er zo min mogelijk informatie beschikbaar is.
Ten tweede gaat AI dit proces nog veel moeilijker maken. Je kan een AI trainen op een dataset en daarna de dataset weggooien. Dan is haast onmogelijk te controleren waar de data vandaan komt en wat voor beslissingen er genomen worden. Dat zal ook de deur openzetten voor "verboden" informatie, zoals gezondheid, geloof, crimineel gedrag, verslavingen (of gevoeligheid daar voor), verborgen seksuele voorkeuren, etc..

4. Extra bekeken worden
Is het een gevoel van bekeken worden?
Dat speelt ook een rol maar misschien niet op de manier die jij bedoelt. Op het gevaar af om een enorme filosofische discussie enorm te kort te doen: het is niet goed voor mensen om het gevoel te hebben dat ze in de gaten worden gehouden. Ze passen hun gedrag aan om vooral sociaal wenselijk gedrag te vertonen maar ondertussen lopen de frustraties op tot ze er niet meer mee overweg kunnen.
Ooit bouwde we gevangenissen volgens het principe dat je alle gevangen altijd moet kunnen zien. Het aantal kleine incidenten daalde maar na enige tijd steeg het aantal geweldsincidenten snel.
China worstelt er nu mee dat mensen helemaal klem zitten in een wereld waarin ze zich altijd van hun beste kant moeten laten zien omdat ze het gevoel hebben in de gaten te worden gehouden en er dus geen ruimte is om andere gedachten en gevoelens te verkennen. Het essentiele punt voor mij is dat je zo groei, ontwikkeling en nieuwe ideeen afremt en er sociale onrust en frustratie voor terug krijgt.

Een bekende verwijzing uit de literatuur is de "Telescreen" uit 1984, een televisie met ingebouwde camera waardoor je zelfs in je eigen huis niet zeker wist of de overheid niet mee kijkt.

Enorme excuses aan alle filosofen en principes die ik hier samen pers en op een hoop gooi. Om het goed te doen heb ik nog meer tekst nodig. Ik hoop dat ik je een beetje een indruk heb gegeven van waarom ik zo denk.

[Reactie gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 23 juli 2024 02:45]

sdk1985 @CAPSLOCK20002 juli 2024 17:08
Punt 2 blijkt helaas regelmatig een valide argument. Er zou eigenlijk een optie moeten zijn om de verzamelde gegevens te verwijderen wanneer je stopt met het gebruik van de app.

Je afkeer van reclame kan ik als ondernemer niet delen. De economische realiteit is dat het zonder reclame erg lastig is om omzet te behalen, ook al doe je alles beter dan de concurrentie.
CAPSLOCK2000
@sdk19852 juli 2024 19:22
Je afkeer van reclame kan ik als ondernemer niet delen. De economische realiteit is dat het zonder reclame erg lastig is om omzet te behalen, ook al doe je alles beter dan de concurrentie.
Dat standpunt kan ik ook begrijpen. Ik ben wel principieel tegen reclame maar niet fundamenteel. Al is het maar omdat er geen grens te trekken is tussen informatie en reclame. Is "Verse Koffie!" reclame of nuttige informatie? Als ik koffie ruik krijg ik er vanzelf zin in en dan wil ik ook weten waar ik die kan krijgen.
Ik kan dus best leven met enige vorm van reclame maar het is tegenwoordig wel erg veel en indringend geworden.
Refthoom @CAPSLOCK20003 juli 2024 10:52
Als er een optie komt om te stemmen voor een wet tegen reclame zou ik dat zeker doen. Echter vind ik dat het punt hier geen ja/nee kwestie is maar meer of het ongevraagd/ongewenst is. Zo verbaast het me dat we spam wetgeving hebben die redelijk effectief lijkt voor mijn email, maar dat ongevraagde reclame ergens anders, bijvoorbeeld een billboard op straat of het OS op je TV, heel 'gewoon' is terwijl dat imho hetzelfde is als spam. Spam is aan je email gekoppeld waardoor reclame lastig is te vermijden vandaar die wetgeving. Maar datzelfde geld voor je tv, je zet hem aan en het eerste wat je te zien krijgt is reclame (vermomd als 'aanbeveling', what's the difference?). Idem voor dat billboard als dat op je weg naar het werk staat. Van belang voor dit topic vind ik dat de default opt-in is en zo'n wet zou de default opt-out moeten maken, ook voor dat billboard op straat.

De basis van marketing en reclame betreft 'latente behoefte', ofwel een behoefte waar je pas van bewust wordt als je de reclame ziet. De filosofische vraag voor mijzelf hierbij is wat die latente behoeften eigenlijk toevoegen aan mijn leven en aan de maatschappij. Veel zaken hebben we niet nodig wat tot overconsumptie leidt waarvan ik de overtuiging heb dat we daar als mens en maatschappij niet beter van worden.

Wat de ondernemers betreft, maak je geen zorgen. Ik doe mijn uiterste best zo min mogelijk reclame te zien en ben daar redelijk succesvol in. Op het moment dat ik ergens behoefte aan heb ga ik op zoek naar ondernemingen die mijn behoefte zouden kunnen vervullen. Goede zoekresultaten gebaseerd op voor mij relevante steekwoorden ipv een profiel waar een (ongewenste) bias in zit, samen met reviews, bieden mij meer waarde dan reclame in mijn keuzeproces. Stel dat reclame voor iedereen, volledig uitgebannen werd, dan blijft dit voor iedereen over als optie.
CAPSLOCK2000
@Refthoom3 juli 2024 11:33
Als er een optie komt om te stemmen voor een wet tegen reclame zou ik dat zeker doen. Echter vind ik dat het punt hier geen ja/nee kwestie is maar meer of het ongevraagd/ongewenst is.
Eens, zodra een klant/gebruiker het zelf wil veranderd er natuurlijk een hoop. Dan zie ik het al snel als informatievoorziening. Hier op Tweakers staan voortdurende reviews voor producten. Die zijn informatief maar kunnen ook als reclame dienen, en daar heeft de fabrikant/winkelier niet eens een relatie me.
Zo verbaast het me dat we spam wetgeving hebben die redelijk effectief lijkt voor mijn email,
Terzijde: Mijn ervaring is anders, ik ontvangen honderden tot duizenden spamberichten per dag op sommige van mijn mailadressen. Gelukkig heb ik een goede spamfilter. Ik heb wel het nadeel dat sommige van die adressen al heeeel lang mee gaan, van ver voor de GDRP, mogelijk vertekent dat mijn beeld.
Volgens mij is het vooral een kwestie van techniek dat we minder spam in onze inbox krijgen.
(Wetgeving is wel nodig om bij te blijven in deze wapenwedloop).
Van belang voor dit topic vind ik dat de default opt-in is en zo'n wet zou de default opt-out moeten maken, ook voor dat billboard op straat.
Ik ben het eens met je wens maar denk dat het onuitvoerbaar is. Billboards verbieden zou nog wel kunnen, maar je kan niet verbieden dat iemand "Bakker" of "Slager" op z'n gevel schildert en dat is uiteindelijk ook een vorm van reclame, net als hun etalages vol lekker eten.
Als ik een CD luister, is dat dan reclame voor het live concert of is het concert reclame voor de CD?
De basis van marketing en reclame betreft 'latente behoefte', ofwel een behoefte waar je pas van bewust wordt als je de reclame ziet. De filosofische vraag voor mijzelf hierbij is wat die latente behoeften eigenlijk toevoegen aan mijn leven en aan de maatschappij. Veel zaken hebben we niet nodig wat tot overconsumptie leidt waarvan ik de overtuiging heb dat we daar als mens en maatschappij niet beter van worden
Even los van reclame: ik denk dat we onze menselijke intelligentie en ontwikkeling niet los kunnen zien van onze behoefte om meer te doen dan alleen overleven. Dat we overcapaciteit hebben om "nutteloze" dingen te doen geeft ons ook de capacitiet om onderzoek te doen en nieuwe dingen te leren. Dat vind ik op zich niet zo'n probleem. Wat echt "nodig" is in ons leven beter eten, drinken en zuurstof is open voor debat, maar mentale en culturele ontwikkeling staan ook ergens op de lijst van "nodig".
Reclame maakt gebruik van die ruimte maar ik denk niet dat je er op kan rekenen dat we er zonder reclame iets beters mee zouden doen als je kijkt naar wat "nodig" is. We hebben geen reclame nodig om een hele middag in het zonnetje op een terrasje te gaan zitten of wat gitaar te spelen rond het kampvuur.
Goede zoekresultaten gebaseerd op voor mij relevante steekwoorden ipv een profiel waar een (ongewenste) bias in zit, samen met reviews, bieden mij meer waarde dan reclame in mijn keuzeproces. Stel dat reclame voor iedereen, volledig uitgebannen werd, dan blijft dit voor iedereen over als optie.
Ik snap het idee maar kan geen grens trekken tussen reviews en reclame. Als wie ieder vorm van reclame helemaal zouden verbieden zou je ook geen reviews kunnen schrijven, hooguit een lijstje met technische specificaties. De mening van de reviewer is vaak erg belangrijk om in te schatten hoe goede dingen in praktijk echt werken/voelen/smaken/... het lukt mij niet om een grens trekken tussen "informatieve mening" en "reclame".

Ik snap ook dat ondernemers een mogelijkheid nodig hebben om te laten zien wat ze kunnen bieden.
Je moet op enig moment kunnen zeggen "Hey! Ik besta ook en mijn product is beter!". Zo niet zal de markt altijd in handen blijven van bestaande merken die eigenlijk nooit meer hoeven te verbeteren.

Dus, hoe groot mijn afkeer van reclame ook is, een totaalverbod lijkt mij onmogelijk en onwenselijk.
Persoonsgerichte reclame kun je wel verbieden zonder ondernemers een totale zwijgplicht op te leggen.
Dat is geen totaaloplossing maar het haalt wel een scherp randje weg.
Refthoom @CAPSLOCK20003 juli 2024 13:37
Terzijde: Mijn ervaring is anders, ik ontvangen honderden tot duizenden spamberichten per dag op sommige van mijn mailadressen. Gelukkig heb ik een goede spamfilter. Ik heb wel het nadeel dat sommige van die adressen al heeeel lang mee gaan, van ver voor de GDRP, mogelijk vertekent dat mijn beeld.
Volgens mij is het vooral een kwestie van techniek dat we minder spam in onze inbox krijgen.
(Wetgeving is wel nodig om bij te blijven in deze wapenwedloop).
Terecht punt dat het spamfilters zijn waar de meeste effectiviteit ligt dat heb ik verkeerd neergezet. Maar er is wel wetgeving inclusief de mogelijkheid van sancties. Wel beperkt tot email, jammer genoeg.
Ik ben het eens met je wens maar denk dat het onuitvoerbaar is. Billboards verbieden zou nog wel kunnen, maar je kan niet verbieden dat iemand "Bakker" of "Slager" op z'n gevel schildert en dat is uiteindelijk ook een vorm van reclame, net als hun etalages vol lekker eten.
Als ik een CD luister, is dat dan reclame voor het live concert of is het concert reclame voor de CD?
De definitie van reclame is voor mij smaller dan wat je hier noemt. Iedere merknaam, verwijzing of uitstalling van producten kun je inderdaad als reclame zien. Mijn definitie voor je punt over wetgeving op reclame beperkt zich tot de doel(groep)gerichte communicatie vanuit een marketing inspanning.
Even los van reclame: ik denk dat we onze menselijke intelligentie en ontwikkeling niet los kunnen zien van onze behoefte om meer te doen dan alleen overleven. Dat we overcapaciteit hebben om "nutteloze" dingen te doen geeft ons ook de capacitiet om onderzoek te doen en nieuwe dingen te leren. Dat vind ik op zich niet zo'n probleem. Wat echt "nodig" is in ons leven beter eten, drinken en zuurstof is open voor debat, maar mentale en culturele ontwikkeling staan ook ergens op de lijst van "nodig".
Reclame maakt gebruik van die ruimte maar ik denk niet dat je er op kan rekenen dat we er zonder reclame iets beters mee zouden doen als je kijkt naar wat "nodig" is. We hebben geen reclame nodig om een hele middag in het zonnetje op een terrasje te gaan zitten of wat gitaar te spelen rond het kampvuur.
De bekende piramide van Maslow beschrijft de ruimte (zelfontplooiing) waar je het over hebt, moet er zijn inderdaad en is basisonderdeel van marketing.
Het gaat mij er niet om dat we alleen overleven. Marketing via reclame drukt op knopjes in je psyche (die leiden tot beslissingen) waar je niet van bewust bent. Het zijn in de afgelopen decennia verfijnde technieken voor beïnvloeding geworden die inmiddels ook door influencers gebruikt worden om volgers aan zich te binden en door verspreiders van desinformatie voor disruptieve doelen. Hele generaties zijn met deze technieken beïnvloed, voorbeelden zat maar dat is teveel voor hier. De rol van reclame hierin lichtzinnig opvatten ligt naar mijn mening op hetzelfde niveau als over de AVG zeggen "ik heb niets te verbergen".
Ik snap ook dat ondernemers een mogelijkheid nodig hebben om te laten zien wat ze kunnen bieden.
Je moet op enig moment kunnen zeggen "Hey! Ik besta ook en mijn product is beter!". Zo niet zal de markt altijd in handen blijven van bestaande merken die eigenlijk nooit meer hoeven te verbeteren.
Uiteraard moet die mogelijkheid er zijn. Alleen ben ik van mening dat ze dat alleen mogen doen als ik daar behoefte aan hebt ipv 24/7 bij alles wat ik doe en dat -als bruggetje naar het nieuwsartikel- dan ook nog eens gebruiken als reden om mijn gegevens te verzamelen.
Dus, hoe groot mijn afkeer van reclame ook is, een totaalverbod lijkt mij onmogelijk en onwenselijk.
Persoonsgerichte reclame kun je wel verbieden zonder ondernemers een totale zwijgplicht op te leggen.
Dat is geen totaaloplossing maar het haalt wel een scherp randje weg.
Onderschat ondernemerschap niet. Kijk bijvoorbeeld naar het verkoopverbod voor tabak in de supermarkten. Als er een totaalverbod zou komen (in de smalle definitie die ik noemde) komt de markt met andere wegen. Het zou bijvoorbeeld een opleving kunnen zijn van beurzen (fysieke en digitale) e.d. waar je geheel vrijwillig jezelf kunt onderdompelen in de producten en diensten waar je behoefte aan hebt.
CAPSLOCK2000
@Refthoom3 juli 2024 14:28
De definitie van reclame is voor mij smaller dan wat je hier noemt. Iedere merknaam, verwijzing of uitstalling van producten kun je inderdaad als reclame zien. Mijn definitie voor je punt over wetgeving op reclame beperkt zich tot de doel(groep)gerichte communicatie vanuit een marketing inspanning.
Dat ben ik op zich met je eens, de voorbeeld die ik gaf zitten met opzet op/over de grens. Mijn punt is vooral dat ik niet weet hoe je die grens moet trekken.
De rol van reclame hierin lichtzinnig opvatten ligt naar mijn mening op hetzelfde niveau als over de AVG zeggen "ik heb niets te verbergen".
Wederom helemaal mee eens, misschien ben ik wat te diep ingaan op "latente behoeftes".
Onderschat ondernemerschap niet. Kijk bijvoorbeeld naar het verkoopverbod voor tabak in de supermarkten. Als er een totaalverbod zou komen (in de smalle definitie die ik noemde) komt de markt met andere wegen.
Sterk punt, zo had ik het nog niet gezien. Al zijn die tabakswinkels ook wel een beetje een waarschuwing dat alternatieven niet altijd beter zijn. Dat is uiteraard geen reden om het niet te proberen, we kunnen altijd nog aanvullende wetgeving invoeren om met nieuwe problemen om te gaan.
Blinkin @sdk19852 juli 2024 18:51
Ik ben geen ondernemer en dus oprecht benieuwd hoe dit dan werkt. Als iedereen geen reclame zou gebruiken mis ik even waar het lastige in zit qua omzet halen. Ze zeggen niet voor niets een goed product verkoopt zichzelf.

Ik heb zelf jaren lang bij een online dienstverlener gezeten in een ontzettend verzadigde markt met bergen concurrentie. Behalve een stokoude advertentie op een forum deden ze niks aan reclame. Toch groeide het klanten bestand en nam de winst toe. Geen reclame voor nodig gehad, gewoon goede service en goede diensten. Mond tot mond 'reclame' deed de rest.
dasiro @CAPSLOCK20002 juli 2024 18:35
het is niet omdat enkel online bedrijven er mee in het (online) nieuws komen dat dit eigen is aan de digitale maatschappij. Ook fysieke datingbureau's en bedrijven in het algemeen moeten aan dezelfde wetgeving voldoen en omdat het niet digitaal is ga je het net minder merken. Hoe vaak zijn loterijen, wedstrijden en sms-diensten al wel niet misbruikt om gebruikersgegevens te harvesten. Er moet geen onderscheid gemaakt worden en ook niet enkel op 1 type sector, want alles loopt door elkaar heen en de meesten zijn even schuldig.
Zynth @CAPSLOCK20002 juli 2024 20:44
Het is zo sterk (winstgevend) dat er niet mee te concureren blijkt.
Dat is nog maar de vraag.
Even klok-klepel want geen echte kennis aan mijn kant,
maar ik meen me te herinneren dat er helemaal geen echt bewijs is dat "gepersonaliseerd" effectiever is dan "doelgroep-gericht".
Het punt is dat de grote jongens als Meta en Alphabet, er baat bij hebben dat iedereen "denkt" van wel.
Zodat ze 1. meer geld kunnen vragen voor een advertentie, en 2. zogenaamd een schatkist aan informatie hebben die de concurrent niet heeft, en daarmee adverteerder proberen over te halen via hen te adverteren.

Misschien dat een van de collega tweakers hier meer over weet.
Is echt onafhankelijk wetenschappelijk bewezen dat een gepersonaliseerde advertentie op bijvoorbeeld tweakers, meer oplevert dan een "tweakers-doelgroep" advertentie?

[Reactie gewijzigd door Zynth op 23 juli 2024 02:45]

ThijssjihT @CAPSLOCK20003 juli 2024 14:39
Om iets toe te voegen met een andere invalshoek:

Kijk eens naar de advertentieinkomsten van de grote aanbieders (google 65 miljard dollar, facebook 35 miljard dollar, dus alleen deze 2 bij elkaar al 100 miljard dollar, per jaar)
Deze worden betaald door bedrijven. Deze bedrijven doen dat niet omdat ze zo graag de advertentieplatforms steunen, maar omdat ze verwachten op korte of lange termijn meer te kunnen verdienen. Het geld komt dus bij de klanten van deze bedrijven vandaan, een groep waar we ons allemaal toe kunnen rekenen.
Bedrijven betalen google en facebook 100 miljard dollar per jaar. Wij moeten bij de adverterende bedrijven 100 miljard dollar extra gaan uitgeven om het adverteren waard te maken. Nogmaals: extra uitgeven. Wij worden dus beïnvloed, hoewel ik bij deze vorm van adverteren liever het woord gemanipuleerd gebruik, om dingen te kopen die we anders niet gekocht zouden hebben, of extra te betalen voor dingen waar we anders minder voor betaald zouden hebben.
Nogmaals, we worden gemanipuleerd om 100 miljard dollar uit te geven aan dingen waar we anders geen of minder geld voor zouden hebben betaald.
Het lijkt mij heel duidelijk dat dit niet wenselijk is, maar desondanks ben ik in de minderheid.

Maar ik ben niet tegen reclame in het algemeen.
Het boekje van een plaatselijk sporttoernooi dat gesponsord wordt door lokale ondernemers, ik kijk met alle liefde even naar de advertenties. De affiches van de winkeliersvereniging in de etalages vind ik prettig. Initiatieven die het dorp of de regio aantrekkelijker maken. Natuurlijk met het doel inkomsten te verhogen, maar met een positieve inbreng voor de lokale samenleving. Maar er zijn ook ondernemers die verwachten de kosten voor sponsoring niet terug te verdienen, maar een maatschappelijke bijdrage willen leveren door middel van sponsoring in ruil voor advertentieruimte.
Bedrijven die iets goeds brengen voor de samenleving, de lokale ondernemer, daar kom ik graag mijn geld brengen. Ook als ik daar kom om mijn geld uit te geven in plaats van ergens anders, of in plaats van niet. Maar dan wel omdat ik hun positieve bijdrage heb gezien, en niet omdat ik d.m.v. persoonlijke informatie wordt gemanipuleerd om iets te doen wat ik anders niet had gewild.
WokeBroke 2 juli 2024 09:36
Ik hoop eigenlijk dat grindr en Romeo een keer een goede boete van de eu krijgen voor het hebben van een DuoPoly met bizarre prijzen voor wat ze bieden.
iAR @WokeBroke2 juli 2024 10:54
Duopoly? Er zijn volgens mij voldoende apps beschikbaar maar die hebben allemaal te weinig gebruikers. En dat is -lijkt me- essentieel voor dit soort apps.
In de appstroe zie ik inderdaad wel schrikbarende prijzen 13 euro voor een week 'xtra' of 20 voor een maand... 8)7

Was het ook niet zo dat Grindr HIV-gegevens deelde, omdat gebruikers dat in de app konden aangeven?
Maurits van Baerle @iAR2 juli 2024 11:56
Was het ook niet zo dat Grindr HIV-gegevens deelde, omdat gebruikers dat in de app konden aangeven?
Klopt. Op dat soort platforms kun je je HIV status delen omdat veel mensen aan serosorting doen. In het kort betekent het dat mensen die geen HIV hebben sexpartners kiezen die ook geen HIV hebben. Mensen die wel HIV hebben kiezen sexpartners die ook HIV hebben zodat ze mensen niet besmetten.

Er is bewijs dat serosorting de verspreiding van het virus tegengaat, (Serosorting is associated with a decreased risk of HIV seroconversion in the EXPLORE Study Cohort), maar het is geen wondermiddel (Serosorting does help prevent HIV – up to a point). Er zijn effectievere methoden om HIV verspreiding te voorkomen en serosorting doet weinig tegen de verspreiding van andere seksueel overdraagbare aandoeningen (daarom is een condoom zo'n beetje het veiligst). Bovendien zijn er twee voornaamste versies van het virus, HIV-1 en HIV-2, en je kunt dus in principe nog iemand besmetten die wel de ene variant heeft maar niet de andere.

Maar goed, dat apps als Grindr het mogelijk maken om je HIV status te delen is logisch, en verder niet veel mis mee. Ze moeten alleen ontzettend voorzichtig zijn met die data.
CodeCaster @WokeBroke2 juli 2024 10:22
"De prijs van iets is niet wat het kost, maar wat men ervoor overheeft"
- Gandhi, waarschijnlijk.

Je zag dat ook toen Tinder betaalde abonnementen ging introduceren, daar werd gewoon openlijk mee geëxperimenteerd. De een kreeg een prijs van € 2,50 te zien, de ander moest € 25 per maand betalen.

Als er genoeg mensen bereid zijn die hogere prijs te betalen, heb je minder betalende klanten nodig voor dezelfde omzet, zo simpel is het.
Cheezborger @CodeCaster2 juli 2024 10:40
De prijs was / is volgens mij zelfs o.a. gebaseerd op leeftijd, dus niet helemaal random 'de een.. de ander'.
Juggernaut1987 @Cheezborger2 juli 2024 10:55
Deze fantastische video legt goed uit hoe de prijzen tot stand kwamen.

Heel netjes is het niet, kwaadaardig zou je het kunnen noemen.
Vaatdoek82 @Cheezborger2 juli 2024 10:48
Geslacht is hier ook een belangrijke factor in.. wij mannen krijgen gemiddeld eenmaal minder matches :+
grondbaviaan @Vaatdoek822 juli 2024 10:53
Ik denk dat dat op Grindr niet echt een factor is ;)
Indifstublatia @Vaatdoek822 juli 2024 11:47
:') Ben je nou serieus ?

// 97% op Grindr is man, 2,5% is transgender en de overige groep valt onder de noemer troll. Grindr is een homo/bi dating app.
Borgia @Indifstublatia2 juli 2024 12:21
Ben jij nou serieus? Sinds wanneer kunnen vrouwen niet meer homoseksueel zijn? Heb ik wat gemist???
bovengemiddeld @Borgia2 juli 2024 12:38
Grindr is specifiek gericht op mannen.
watabstract @Borgia2 juli 2024 14:52
Je hebt gewoon gelijk natuurlijk maar die vallen volgens velen tegenwoordig in een ander hokje met het label lesbisch. Er worden tegenwoordig zoveel mogelijk hokjes gemaakt zodat iedereen een eigen plekje heeft. Dat noemen ze dan inclusiviteit.
Indifstublatia @Borgia2 juli 2024 20:01
Grindr is een app voor homoseksuele (en biseksuele) MANNEN, niet voor vrouwen. Jouw antwoord slaat kant noch wal en is niet gepast. Je suggereert nu dat ik daar een andere mening over heb.
MrTeamMate @Indifstublatia2 juli 2024 12:08
Je mist nog een groep, 10% zijn drugsdealers.
Indifstublatia @MrTeamMate2 juli 2024 12:21
Wat weet je dat goed :')
Vaatdoek82 @Indifstublatia2 juli 2024 12:15
Hahaha nee het was meer als reactie op CodeCaster's stuk over Tinder en de abbo prijzen :P
jerisson @Vaatdoek822 juli 2024 13:39
Dat kan je oplossen door je voorkeur op mannen in te stellen :+
Refthoom @CodeCaster3 juli 2024 10:57
"De prijs van iets is niet wat het kost, maar wat men ervoor overheeft"
Is de basis van marketing

"Als er genoeg mensen bereid zijn die hogere prijs te betalen, heb je minder betalende klanten nodig voor dezelfde omzet, zo simpel is het."

Dat heet winstmaximalisatie, oorspronkelijk gedreven door aandeelhouders die er om vragen maar tegenwoordig de standaard voor bijna alle ondernemingen.

[Reactie gewijzigd door Refthoom op 23 juli 2024 02:45]

Martinspire @WokeBroke2 juli 2024 10:55
Ik vind het sowieso raar dat de dating-apps amper concurrentie lijken te hebben en gewoon lekker bizarre prijzen kunnen vragen voor de dienst die ze leveren. Zeker gezien de geleverde dienst al lang niet meer draait om het matchen van mensen, maar ze zoveel mogelijk geld uitdraaien en zo lang mogelijk single houden, want dat levert het meeste op.

Al verbaas ik mij bij meer marketen over het gebrek aan reviews, berichtgeving en onderzoeksjournalistiek om de wanpraktijken zichtbaar te maken. En eigenlijk ook de interesse vanuit de gebruikers om dat ook te lezen.
batteries4ever @Martinspire2 juli 2024 11:17
Het probleem van dating apps is dat het sociale media zijn: in je eentje op een fantastische dating app heeft weinig zin... Dus bij versplintering moet je dan op 20 apps kijken om die ene date te vinden... beetje zoals in de huidige streaming service situatie, behalve dat je daar gewoon regelmatig kunt wisselen zonder problemen.
Cranslove @Martinspire2 juli 2024 11:31
wat helemaal vreemd is, is dat er niets lijkt te worden gedaan aan de grote meerderheid aan bots en nep profielen. Alles om (wanhopige) mensen (veelal mannen gok ik) geld afhandig te maken.
Martinspire @Cranslove2 juli 2024 19:57
Mwoah. Ik heb het idee dat ze daar allemaal wel mee bezig zijn, maar er is ook gewoon veel geld mee te "verdienen" dus daar zijn gewoon veel mensen mee bezig.
The_Woesh @WokeBroke2 juli 2024 11:32
Beetje raar om dating apps als een duopoly te zien. Een snelle search en ik kan zo 20 apps installeren.

Iedere app richt zich op een bepaalde doelgroep om relevant te zijn, maar concurrentie is er wel degelijk. Als 1 groep, zoals bv gay dating, veel winstgevender zou zijn, dan zouden de andere apps zich ook op gay dating richten.
IHVD @The_Woesh2 juli 2024 11:53
in dit geval gaat het vooral om de belangrijkere / grotere spelers op de man-zoekt-man dating markt. Grindr, Scruff en Romeo zijn dan de enigen waar ik aan kan denken. Ik zeg niet dat er geen andere apps zijn, maar toen ik nog op zulke apps zat was het eigenlijk meestal de eerste twee, omdat de rest of dezelfde groep vieze mannen had, of niet goed werkten etc.
CAPSLOCK2000
@The_Woesh2 juli 2024 23:14
Beetje raar om dating apps als een duopoly te zien. Een snelle search en ik kan zo 20 apps installeren.

Iedere app richt zich op een bepaalde doelgroep om relevant te zijn, maar concurrentie is er wel degelijk. Als 1 groep, zoals bv gay dating, veel winstgevender zou zijn, dan zouden de andere apps zich ook op gay dating richten.
Het lastige aan de markt is dat sociale netwerken (wat dating apps uiteindelijk ook zijn) een enorme sterke voorkeur hebben voor "winner takes all". Ze hebben wat een "natuurlijk" monopolie genoemd wordt. Wie eenmaal de grootste is heeft een enorm voordeel. Dating gaat om mensen leren kennen. De app met de meeste gebruikers heeft dus een enorm voordeel.
Als er een nieuwe concurrent opstaat die iets nieuws of unieks doet dan kan de bestaande marktleider dat snel nadoen en het winnen omdat ze meer gebruikers hebben.
Dat is geen boze opzet, maar hoe dit soort markten werken. Zo'n markt zal altijd bewegen in de richting van steeds minder concurrenten tot er een paar joekels overblijven.
brammetje1994 @WokeBroke2 juli 2024 09:44
Hoewel ik schrik van de prijzen, is dit schijnbaar redelijk 'markt conform' als ik kijk naar andere dating platforms. Ze hebben ook niet bepaald een duopoly, maar de realiteit is gewoon dat iedereen bereid is om meer mensen te vinden in een slechte app, dan minder mensen in een goede app.
Kevinp @WokeBroke2 juli 2024 11:37
ze gokken misschien op een kleine groep.

Maar tinder facebook dating, diverse online websites etc.

Er zijn voldoende alternatieven die zijn misschien niet helemaal daarop gericht, maar toch.
SunnieNL @WokeBroke2 juli 2024 14:17
Als er iets niet is, is het een duopoly.
Tinder werkt ook gewoon man/man vrouw/vrouw en zo is er nog een hele rits van dit soort applicaties.

De prijzen vallen op zich mbt datingapps ook wel mee. Je moet alleen even opletten. De popups geven vaak prijzen voor een paar weken abo, maar als je het abo voor een jaar afsluit scheelt dat bijna de helft van de prijs. Daarnaast geldt dat Grindr de abo prijzen in de appstore van apple hoger heeft liggen. Bij Android ligt de prijs een stuk lager. (dus op een andere locatie het abo afsluiten dan via apple loont, omdat het wordt weggeschreven op je account en dan automatisch ook actief wordt op Apple devices)

[Reactie gewijzigd door SunnieNL op 23 juli 2024 02:45]

roel88 2 juli 2024 11:21
Grindr wordt in bepaalde landen misbruikt door overheidsinstanties om homoseksuele mannen op te sporen en op heterdaad te betrappen. Laatst een Engelsman in Qatar weken lang vastgehouden en gemarteld. Als er vrij wordt gehandeld met deze gegevens kan dat meteen gebruikers in gevaar brengen in dit soort landen.
tunnelforce1 @roel882 juli 2024 12:41
Wel goed dan he van onze koning dat hij de Emir van Qatar ontving in Nederland en weer lachend op de foto gaat met zijn vrindje.
https://www.koninklijkhui...6/24/ontvangst-emir-qatar

[Reactie gewijzigd door tunnelforce1 op 23 juli 2024 02:45]

SunnieNL @roel882 juli 2024 14:24
Tja, als je weet dat iets strafbaar is in een land, moet je misschien de app gewoon niet starten en daar zeker geen afspraken maken die verder gaan dan wat drinken.
(ik heb landen waar het strafbaar is gewoon in een lijst staan waar ik dan ook gewoon niet naar toe ga).
Zerora 2 juli 2024 10:06
In 2021 had Grindr zo'n 11 miljoen bezoekers. Ze betalen dus een boete van een halve euro per persoon als je van alle gebruikers uit gaat. Hoeveel Noorse gebruikers er zijn, weet ik niet. Beetje mager wel.

[Reactie gewijzigd door Zerora op 23 juli 2024 02:45]

ErikT738 @Zerora2 juli 2024 10:13
Dit betreft wel Noorwegen. Als andere Europese landen ook een zaak kunnen starten dan zou het wel eens op kunnen lopen.
H.Klinkhamer @ErikT7382 juli 2024 10:22
dat is het gedeelte dat ik niet volg. Hoe kan het dat 1 land hierop actie onderneemt en dat dit niet vanuit Europa wordt overgenomen.
Tc99m @H.Klinkhamer2 juli 2024 10:28
Meestal omdat er eerst een melding moet worden gedaan zodat er een onderzoek kan worden gestart door de privacyautoriteit (en de realiteit is helaas dat de AP en de collega-instanties in het buitenland overspoeld worden door meldingen en dus niet alles kunnen oppakken).
tunnelforce1 @Tc99m2 juli 2024 12:37
Het budget van dit soort autoriteiten word expres veel te laag gehouden door kapitalistische invloeden.
Dacht je soms dat ze echt een vrije markt zouden willen ?
Tc99m @tunnelforce12 juli 2024 12:51
Ik weet niet of/waarom je die (retorische?) vraag aan mij specifiek stelt, maar ja, in Nederland is het budget van de AP te laag (al hebben ze ook te maken met vacatures die ze niet vervuld krijgen) waardoor ze niet zo effectief kunnen zijn als ze willen. Of dat door kapitalistische invloeden komt laat ik in het midden; feit is dat de AP wel degelijk handhaaft (al blijven minder ernstige meldingen wel liggen, zie bijv. nieuws: AP werkte achterstallige klachten weg, maar kan meldingen nog steeds ...).
Blokker_1999
@H.Klinkhamer2 juli 2024 11:21
Binnen de EU wordt over het algemeen een schending van de GDPR onderzocht door de toezichthouder van het land waar het Europese hoofdkantoor is geplaatst. Dit net om te voorkomen dat elk land afzonderlijk een odnerzoek moet gaan doen. De toezichthouders zijn uiteindelijk al onderbemand.

Alleen is dat een onderlinge afspraak zonder regelgeving. Elke toezichthouder van elk land mag uiteindelijk het onderzoek herhalen en een eigen oordeel vellen.Maar dat is echt zeer uitzonderlijk.
Alex3 @H.Klinkhamer2 juli 2024 12:08
Noorwegen is geen lid van de EU.
Tc99m @Alex32 juli 2024 12:45
Maar wel lid van de EER, en de AVG geldt voor de EER.
H.Klinkhamer @Alex32 juli 2024 13:11
Dat maakt in deze weinig uit aangezien het gaat om de wetgeving.
aliberto 2 juli 2024 10:31
Ooit heb ik bij Grindr een account aangemaakt maar voelde me er niet goed bij dat een ander kon zien dat er bijvoorbeeld op 300 meter een homoseksuele man in de buurt is of daar woont.
Er kunnen altijd kwaadaardige mensen met de Grindr app op zoek zijn naar nieuwe slachtoffers.
In de volksmond beter bekend als potenrammers.

Om deze reden heb ik direct mijn account weer gesloten. Ook Bullchat blijf ik van weg in verband met fakers en spontaan tijdelijk geblokkeerd worden op IP-adres zonder goede reden.

Het beste blijft om veel naar buiten te gaan en dan leer je vanzelf mensen kennen is mijn ervaring. Je hebt dan geen apps nodig.
Martinspire @aliberto2 juli 2024 10:56
Ik hoop voor je dat je gegevens dan ook echt verwijderd worden. Daarnaast heb je weinig kans dat de informatie die gedeeld is met andere partijen, dan ook verwijderd wordt. Dat is iets wat de EU ook nog wel eens mag gaan onderzoeken en regelgeving voor mag maken.
zwahiel Moderator HK/SG1 @aliberto2 juli 2024 11:38
Dat kun je al sinds jaar en dag instellen of anderen dat zien of niet.

Daarnaast blijf ik het best bizar vinden wat men deelt op het eigen profiel. Natuurlijk is het handig om te delen dat je Monkey pox gevaccineerd bent of wat je HIV status is. Maar ik beschouw die dingen als medische zaken. Waarom in godshemelsnaam zou ik die dan delen met een online datingplatform. Eentje die zelf altijd zegt dingen te verzamelen voor 'doeleinden'. Ik pas wel op.

Wat ik wel altijd jammer vind eigenlijk is dat als je een betaald account hebt, je gegevens nog steeds doorverkocht worden, terwijl je eigenlijk al betaald. Maar goed dat is op meer plaatsen wel zo.
Tc99m @zwahiel2 juli 2024 12:57
Dat kun je al sinds jaar en dag instellen of anderen dat zien of niet.
Je kunt je afstand verbergen, maar uit de profielen om je heen kan iemand wel afleiden hoe dichtbij iemand ongeveer is, wel met een flinke marge want zo nauwkeurig is de plaatsbepaling niet.

In Nederland zou ik me niet zoveel zorgen maken over gaybashers die je dan komen opzoeken, zo lang je niet je locatie deelt is het lastig uitvinden waar je echt zit. In sommige andere landen moet je er wel mee uitkijken (potenrammer-bendes in Rusland, of sommige islamitische landen waar de overheid actief Grindr monitort).
Daarnaast blijf ik het best bizar vinden wat men deelt op het eigen profiel.
Dat is wel allemaal optioneel natuurlijk.

[Reactie gewijzigd door Tc99m op 23 juli 2024 02:45]

jeroen79 @Tc99m2 juli 2024 14:56
Je kunt je afstand verbergen, maar uit de profielen om je heen kan iemand wel afleiden hoe dichtbij iemand ongeveer is, wel met een flinke marge want zo nauwkeurig is de plaatsbepaling niet.
Je zou een zoek algoritme kunnen maken dat in kaart brengt waar een user wel of niet getoond wordt, dat zou iets cirkelvormigs opleveren waarvan je dan het middelpunt bepaalt.
MvdW- @aliberto2 juli 2024 11:41
Bullchat is sowieso een duistere plek. Daar zitten de meeste rare figuren.
Tc99m @aliberto2 juli 2024 13:03
Bullchat is inderdaad een smerige plek en relikwie uit het pre-smartphone-tijdperk waar je van weg moet blijven.

M.b.t. Grindr, ja, mensen leren kennen in het echt is het leukste, maar ook niet altijd een optie voor iedereen, en buiten de grote steden zijn veel homokroegen en andere ontmoetingsplekken voor LHBTI+-ers verdwenen. Je wil ook wel eens iemand ontmoeten zonder dat je eerst nog moet uitvinden of je geaardheid matcht, dus ik snap wel dat datingplatforms als Grindr en Planetromeo nog steeds bestaan.
SunnieNL @aliberto2 juli 2024 14:19
Op grindr kun je de locatie al jaren uitschakelen. Nadeel is dan wel dat je zelf ook niet meer kan zien hoever mensen weg zitten. Daarnaast ijlen ze de locatie na om het via 3 punten schatten waar iemand zit vrijwel onmogelijk te maken.
MKoot 2 juli 2024 09:36
Zonder toestemming gegevens delen is normaal al heel kwalijk, maar in dit geval al helemaal. Iemands alternatieve seksualiteit is super gevoelige informatie. Deze gegevens verkopen is iemand onvrijwillig uit de kast laten komen voor bedrijven, wat zomaar ernstige gevolgen kan hebben.

Ik heb geen idee hoe hoog de omzet van Grindr is, maar ik hoop dat deze boete er flink inhakt.
Verwijderd @MKoot2 juli 2024 09:42
Volgens mij leggen ze zelfs HIV status vast. Geen idee of dat gedeeld werd.
starfight @MKoot2 juli 2024 09:44
Hoezo is het een alternatieve seksualiteit? Voor veel mensen is dat gewoon hun seksualiteit?
voxl_ @starfight2 juli 2024 12:33
Als 90% van een groep A kiest, en 10% B, is A de doorgaande keus, en B de alternatieve. Verder niets.

It’s not that deep.
Arjan P @voxl_2 juli 2024 20:23
OMG, toch niet anno 2024 nog iemand die geaardheid een keus noemt?
voxl_ @Arjan P3 juli 2024 09:00
OMG! Nee. Ik geef een ander voorbeeld om te relativeren. Stel je voor zeg! The humanity!

Verander keus met kleur, of tandindeling, whatever.

[Reactie gewijzigd door voxl_ op 23 juli 2024 02:45]

MKoot @starfight2 juli 2024 13:49
Ik koos voor de term *alternatieve* seksualiteit omdat de informatie dat iemand hetero is véél minder gevoelig is. Je hoeft als hetero niet uit de kast te komen en loopt geen risico op vervolging, mishandeling of uitsluiting om je seksualiteit. Daarnaast is het grootste deel van de mensen hetero, dus als het om advertenties gaat zijn zij al de ‘standaard’. Het is dus extra interessant (en daardoor ook problematisch) voor bedrijven om te weten dat je niet hetero bent.

Voor mij heeft ‘alternatief’ geen negatieve connotatie. Ik had ook lgbti kunnen zeggen, maar ik dacht op moment van schrijven niet aan die term.
Zoijar @starfight2 juli 2024 09:51
Pfff moet dit nou weer helemaal ontleed worden? Je snapt best wat hij bedoelt en dat hij geen kwaad in de zin heeft. Klaar.
Tc99m @Zoijar2 juli 2024 10:23
Je kunt met de beste bedoelingen iets zeggen dat toch onaardig of uitsluitend overkomt. Je zou in deze context ook gewoon "seksualiteit" ipv "alternatieve seksualiteit" kunnen zeggen (al denk ik wel dat MKoot het oprecht niet verkeerd bedoelde).

Als je de strikte definitie van alternatief aanhoudt is het taalkundig misschien niet onjuist om het zo te gebruiken. Maar alternatief gebruik je meestal niet voor een gegeven feit. Je zegt ook niet dat mensen met rood haar een 'alternatieve haarkleur' hebben, omdat die haarkleur nu eenmaal minder voorkomt, of dat mensen die 2,00 m lang zijn een alternatieve lengte hebben, omdat de gemiddelde mens korter is.
Door het woord 'alternatief' te gebruiken impliceer je (al dan niet onbedoeld) dat hetgeen dat je als alternatief beschrijft een keuze is en/of dat het helemaal buiten de gevestigde norm staat. Dat is bij geaardheid, net als bij lengte of haarkleur, niet het geval.

Daarnaast wordt de term 'alternative lifestyle' bijv. in de VS veel gebruikt in conservatieve kringen om een niet traditionele/heteroseksuele relatie aan te duiden. Dat is duidelijk niet positief bedoeld en veel LHBTI+-ers vinden het daarom ook vervelend als termen als alternatief worden gebruikt in relatie tot hun geaardheid. Als je van iemand houdt, is je liefde niet alternatief, welke geaardheid of gender je ook hebt.

[Reactie gewijzigd door Tc99m op 23 juli 2024 02:45]

MvdW- @Tc99m2 juli 2024 11:44
Nice gesproken!
iamerwin @Zoijar2 juli 2024 14:18
Ja, woorden zijn belangrijk. Ook als iemand geen kwaad in de zin heeft.
gladius1983 @Jazco2nd2 juli 2024 10:09
Definitie van alternatief volgens wikipedia: Iets is alternatief of een alternatief als het afwijkt van wat gebruikelijk (conventioneel) is, maar daar niet voor onderdoet, of waarvan zelfs wordt verondersteld dat het beter is.

Dus ik snap niet waarom hier op ingehaakt wordt. Vooral het laatste deel van de zin is belangrijk in deze.
smiba @Jazco2nd2 juli 2024 10:30
Het blijft (helaas) tot op vandaag nog zo dat homoseksualiteit of andere queer identiteiten gevoeliger liggen in de maatschappij.
Hetrosexualiteit is de norm, alles wat daar van afwijkt heeft verhoogd risico op discriminatie. Als 90% van de bevolking hetero is, en 10% een queer identiteit heeft zou je dat technisch gezien "alternatief" kunnen noemen.

Of ik het woord "alternatieve seksualiteit" zo zou gebruiken weet ik niet, maar het compleet negeren dat je als queer persoon niet meer risico loopt als deze informatie blind gedeeld word (of zelfs op straat komt te liggen) lijkt me naïef.
Dit lijkt me ook waar @MKoot naar refereert, niet alles is een aanval of belediging :)

[Reactie gewijzigd door smiba op 23 juli 2024 02:45]

pakkiwakki @Jazco2nd2 juli 2024 11:59
Hoezo is norm persoonlijk?
pakkiwakki @Jazco2nd2 juli 2024 10:30
Wat wil je juist weten? Alternatief hebben we al uitgeklaard. Nu nog seksualiteit.

"Seksualiteit bij de mens is het complex van gevoelens en handelingen van lichamelijke aard, gepaard gaand met lust en seksuele opwinding. Seksualiteit is van belang voor de voortplanting, voor bevestiging van een relatie tussen personen en voor het beleven van genot, bijvoorbeeld bij vrijen. Seksualiteit is verbonden met normen, wetten en taboes. Taboes gelden voor voorkeuren en oriëntaties die afwijken van de door de meerderheid van de mensen gepraktiseerde heteroseksualiteit."

Als seksualieit belangrijk is voor de voortplanting, dan zou ik denken dat een alternatieve seksualiteit dit moeilijker zou maken.
roelst1 2 juli 2024 11:21
Het blijft me verbazen dat de boetes voor dit soort vergrijpen direct de staatskas in gaan, en niet worden verdeeld over de "slachtoffers". Het zou een kleine compensatie kunnen bieden voor wiens data is verkocht aan derden. Het levert misschien niet veel op, maar het geeft wel een duidelijker signaal naar de klanten dan een klein nieuwsbericht dat door slechts een enkeling wordt gelezen.

[Reactie gewijzigd door roelst1 op 23 juli 2024 02:45]

Navi @roelst12 juli 2024 13:04
Ene kant ja, andere kant, hoeveel zin heeft het om ieder slachtoffer 50 cent te geven? Los van de administratieve rompslomp.

Ik denk dat je met het bedrag als geheel nuttigere dingen kunt doen dan 5,7 miljoen verdelen over 11 miljoen accounts.
roelst1 @Navi2 juli 2024 13:33
Deze boete geldt alleen voor de Noorse tak van Grindr, met dus een stuk minder accounts waar het geld voer verdeeld moet worden. Het bedrag zal dan nog steeds niet veel zijn per persoon, maar het gaat mij vooral om het signaal naar de klanten. Opeens een bedrag gestort krijgen van Grindr doet een stuk meer met iemands besef dan een nieuwsartikel.
Arjan P @roelst12 juli 2024 20:20
Dat is heel eenvoudig: het gaat hier om een strafbaar feit, dus een actie die niet voldoet aan de wetgeving van het betreffende land. En welke straf kan een rechter opleggen als het om een bedrijf gaat? Een boete eisen, of het bedrijf dwingen activiteiten te staken. Boetes zijn puur een straf voor de dader en niet compensatie voor slachtoffers.

Of er schade is ondervonden en in welke mate en door wie dan, staat volkomen los van de vervolging van het strafbare feit - en hoe zou je moeten aantonen dat je schade hebt van je verkochte gegevens?
revengeyo 2 juli 2024 17:06
Stront aan de knikker
XiQ 2 juli 2024 17:43
Ik vroeg me af of Noorwegen (niet-EU land) vrijwillig de EU richtlijn GDPR ondertekend of een eigen implementatie gemaakt?

Chatgpt zegt:
Je hebt gelijk dat Noorwegen geen lid is van de Europese Unie (EU). Noorwegen maakt echter wel deel uit van de Europese Economische Ruimte (EER), samen met de EU-lidstaten, IJsland en Liechtenstein. Binnen de EER worden veel EU-wetten en -regelgevingen, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR), overgenomen.

De AVG is een EU-regelgeving die in mei 2018 van kracht is geworden en die de bescherming van persoonlijke gegevens van burgers van de EU reguleert. Omdat Noorwegen onderdeel is van de EER, is het verplicht om de wet- en regelgeving van de EU op dit gebied over te nemen om zo een geharmoniseerde interne markt te handhaven. Dit betekent dat Noorwegen de AVG heeft geïmplementeerd in haar nationale wetgeving, hoewel het land zelf geen invloed heeft op de vorming van deze EU-regelgeving.

Samenvattend heeft Noorwegen de AVG geïmplementeerd omdat het onderdeel is van de EER en daardoor gebonden is aan de verplichtingen die hiermee gepaard gaan. Noorwegen heeft deze regelgeving niet afzonderlijk ondertekend, maar is verplicht deze te volgen door haar lidmaatschap van de EER.
Dauthi 2 juli 2024 09:35
Boetes voor dit soort vergrijpen zijn veel te laag.
Het recht op privacy is een fundamenteel mensenrecht en dat betekent dat het niet zomaar en zo makkelijk met de voeten mag worden getreden om wat omzet en winst te draaien.

Privacy wordt nog steeds voornamelijk gezien als een onbelangrijk, nodeloos complex en frustrerend, totdat men wordt geconfronteerd met de schade van inbreuk en dan is het kwaad allang geschied.
Martinspire @Dauthi2 juli 2024 10:51
Ik weet niet wat de omzet/winst van grinder is, dus kan niet oordelen of deze te laag is, maar ik ben het met je eens. Geen toestemming hebben en toch delen is gewoon misleiding. En ondertussen hebben ze met het geld wat dat opleverde, zichzelf enorm kunnen uitbreiden.
Dauthi @Martinspire2 juli 2024 12:48
In de EU is een boete maximaal 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet.

https://www.autoriteitper...andere-sancties-van-de-ap

https://gdpr-info.eu/issues/fines-penalties/
Kyuuni @Dark Angel 582 juli 2024 10:28
Wat is er mis met een gevangenisstraf?
Dark Angel 58 @Kyuuni2 juli 2024 10:30
Wat is er mis met een gevangenisstraf?
Dan voert een mens helemaal niets :')

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