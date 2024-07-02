Grindr moet AVG-boete van 5,7 miljoen euro betalen

Datingapp Grindr moet een boete van 5,7 miljoen euro betalen voor het overtreden van de privacywet. De Noorse privacytoezichthouder legde de boete al in 2021 op, maar Grindr ging in beroep. Het bedrijf krijgt nu ongelijk.

Grindr deelde van 2018 tot 2020 gegevens van gebruikers met derde partijen voor marketingdoeleinden. Het betrof locatiegegevens, IP-adressen en informatie over de gebruiker, zoals leeftijd en geslacht. Hoewel gebruikers bij gebruik toestemming gaven voor het verzamelen van de gegevens, verleenden zij geen toestemming voor het delen van deze data met adverteerders.

Volgens de toezichthouder schond Grindr de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Noorse privacytoezichthouder legde daarom in 2021 een boete van 65 miljoen kronen op, omgerekend zo’n 5,7 miljoen euro. Grindr ging vorig jaar in beroep, maar maandag besloot de rechtbank dat het bedrijf de boete moet betalen. Dat bericht persagentschap AFP, dat de uitspraak kon inkijken.