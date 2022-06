ACM: eventueel onderzoek naar Google rond datingapps kan relatief snel

Een eventueel onderzoek van de Nederlandse toezichthouder ACM naar machtsmisbruik van Google rond betaalmethodes in de Play Store kan sneller dan het onderzoek naar Apple, dat 2,5 jaar in beslag nam. Match Group diende een handhavingsverzoek in bij ACM.

Toezichthouder ACM is het verzoek momenteel aan het beoordelen, zegt woordvoerder Murco Mijnlieff. Die beoordeling kan leiden tot een onderzoek. Waar het onderzoek naar Apple 2,5 jaar in beslag nam, zal dat nu sneller kunnen, denkt de woordvoerder. "We hebben hier natuurlijk al een keer uitgebreid onderzoek naar gedaan en we hebben nu veel kennis in huis over de markt voor datingapps, dus we kunnen dit nu sneller oppakken."

Als er een onderzoek komt, zal dat zich richten op de vraag of datingapps afhankelijk zijn van Google voor distributie van hun apps op Android, of voor datingapps een Android-app noodzakelijk is en of Google misbruik maakt van zijn marktmacht door te verplichten zijn betaalmethode te gebruiken bij apps die in de Play Store staan.

Het verzoek kwam van Match Group, dat met merken als Tinder en Lexa marktleider is op gebied van datingapps in Nederland. Er loopt al enkele maanden een initiatief rond User Choice Billing, waarbij onder meer Spotify meerdere betaalmethodes kan aanbieden. ACM reageert uitgebreider op beide zaken in een uitgebreider artikel van Tweakers, waarin onder meer aan bod komt waarom ACM voorlopig niet gaat afdwingen dat andere apps ook alternatieve betaalmethodes kunnen aanbieden in de App Store van Apple.